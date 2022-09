Petrobras reduz em 10,5% preço de venda de asfalto para distribuidoras

A Petrobras reduziu em 10,5% os preços de venda deasfalto para as distribuidoras, com novos valores entrando em vigor no sábado (1º de outubro), informou a estatal em comunicado.

É a terceira redução seguida de preços do asfalto – também em setembro, a estatal anunciou queda de 6,4% e, em agosto, de 4,5%.

FOTO: Fernando Frazão/Agência Brasil



Segundo a companhia, a decisão acompanha a evolução do mercado, aberto à livre concorrência, e que não existem restrições legais, regulatórias ou logísticas para que outras empresas atuem como produtores ou importadores de asfalto.

“O método de precificação busca o equilíbrio com o mercado e acompanha as variações do valor do produto e da taxa de câmbio, para cima e para baixo, mas sem repassar a volatilidade diária das cotações internacionais e do câmbio”, disse a companhia.

