Piauí adere ao Programa Mais Médicos e abre 73 vagas para profissionais interessados

O Piauí teve 97% de adesão ao Programa Mais Médicos. Das 75 vagas em 54 cidades que haviam sido distribuídas ao Estado pelo Ministério da Saúde, 73 foram indicadas pelos gestores municipais como estando disponíveis para preenchimento, ou seja, o Piauí terá 73 vagas em aberto para profissionais da saúde interessados em atuar no interior. O número foi divulgado pelo próprio Ministério da Saúde nesta sexta-feira (28).



Em todo o Brasil, o chamamento ofertou 6.252 vagas, incluindo mil postos inéditos na região da Amazônia Legal. Destas, 6.169 foram indicadas pelos municípios para preenchimento. A taxa nacional de adesão ao Mais Médicos ficou em 99%. A partir de agora, os profissionais interessados em participar do Mais Médicos devem ficar atentos para a próxima fase em que será lançado um novo edital de inscrição para seleção no programa. A prioridade é dos profissionais formados no Brasil.



Das 2.074 regiões com vagas previstas pelo Ministério da Saúde, 2.028 enviaram documentação para renovação do quadro total de profissionais atuando pelo programa. A região Sudeste foi a que mais indicou vagas para preenchimento: 1.834. Logo atrás aparece a região Norte, com 1.507 vagas; a região Nordeste, com 1.325 vagas; e as regiões Sul e Centro-Oeste, com 1.107 e 396 vagas, respectivamente.

No Nordeste, o Piauí é o sexto Estado com a maior quantidade de vagas indicadas para preenchimento no Mais Médicos. O Ceará foi o que mais indicou vagas em aberto para o Ministério da Saúde (324 vagas).

Dos municípios brasileiros contemplados, apenas 31 não renovaram a adesão e 15 escolheram pelo quantitativo parcial de vagas estabelecidas. Com isso, 83 vagas ficaram sem preenchimento em todo o Brasil. Vale lembrar que 47% das vagas abertas pelo Mais Médicos estavam destinadas às regiões de alta vulnerabilidade ou extrema pobreza. A destinação dos postos foi definida de acordo justamente com os critérios de vulnerabilidade social, maior dependência do SUS para acesso à saúde e a dificuldade de provimento dos profissionais.

Quem poderá participar do Mais Médicos?

Os editais dos Mais Médicos são destinados aos profissionais brasileiros e intercambistas brasileiros formados no exterior ou estrangeiros, que continuarão atuando com Registro do Ministério da Saúde (RMS). A preferência na seleção, no entanto, é dos médicos brasileiros formados no Brasil.

Diferentemente da primeira vez em que foi lançado, ainda no Governo Dilma, o novo modelo do Programa Mais Médicos dará aos profissionais oportunidades de especialização e mestrado, benefícios proporcionais ao valor mensal da bolsa para atuarem nas periferias e regiões mais remotas, e direito a compensação do valor pago pelo INSS para alcançar o valor da bolsa durante os seis meses de licença maternidade, no caso das médicas que se tornarem mães. Os médicos que se tornarem pais também terão direito a licença com manutenção de 20 dias.



O Ministério da Saúde e o Ministério da Educação firmaram parceria para incentivar os médicos formados pelo Financiamento ao Estudante de Ensino Superior que terão ajuda para quitar o FIES.

A previsão do Ministério da Saúde é de que até o fim do primeiro semestre, um segundo edital do Mais Médicos seja publicado com 10 mil vagas oferecidas em formato que prevê a contrapartida dos gestores municipais. Segundo o Governo Federal, essa forma de contratação garante às prefeituras menor custo, maior agilidade na reposição do profissional e permanência nessas localidades.

Veja abaixo os municípios piauienses para os quais o Ministério da Saúde ofertou vagas no Piauí.

Água Branca

Altos

Alvorada do Gurgueia

Arraial

Avelino Lopes

Barras

Batalha

Buriti dos Lopes

Cabeceiras do Piauí

Campo Largo do Piauí

Campo Maior

Cocal

Colônia do Gurgueia

Demerval Lobão

Dom Inocêncio

Esperantina

Gilbués

Ilha Grande

Ipiranga do Piauí

Jardim do Mulato

Jatobá do Piauí

José de Freitas

Júlio Borges

Lagoa do Barro do Piauí

Lagoa de São Francisco

Luís Correia

Luzilândia

Marcos Parente

Miguel Alves

Monsehor Hipólito

Nazaré do Piauí

Nossa Senhora dos Remédios

Pajeú do Piauí

Palmeirais

Parnaguá

Parnaíba

Pavussu

Nova Santa Rita

Picos

Piripiri

Regeneração

Ribeiro Gonçalves

Rio Grande do Piauí

Santa Luz

São Francisco do Piauí

São Gonçalo do Piauí

São João do Arraial

São João do Piauí

São José do Peixe

Simões

Socorro do Piauí

União

Uruçuí

Vera Mendes

Com informações do Ministério da Saúde

