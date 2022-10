Piauí antecipa feriado do Servidor Público para o dia 20 e decreta ponto facultativo

Em decreto publicado na edição da última sexta-feira (14) do Diário Oficial do Estado, a governadora Regina Sousa (PT) antecipou para o dia 20 (próxima quinta-feira) o feriado do Dia do Servidor Público que seria comemorado no dia 28 de outubro. Além disso, a chefe do Executivo Piauiense também decretou ponto facultativo para o funcionalismo público na sexta-feira (21).



Com isso, o Governo do Piauí acabou criando um feriadão prolongado que começa na quarta-feira (19) com as comemorações pelo aniversário do Estado, e se estende até o domingo (23).



Decreto foi assinado pela governadora Regina Sousa - Foto: Assis Fernandes/O Dia

Para antecipar o feriado do dia 28 para o dia 20, Regina Sousa considerou a necessidade de homenagear o funcionalismo público estadual pelo transcurso do Dia do Servidor Público e também a conveniência para a Administração Pública de se transferir o dia do servidor para 20 de outubro e emendá-lo com o Dia do Piauí.

Fica decretado, portanto, que na quinta-feira (20), não haverá expediente nos órgãos do Executivo Piauiense e que na sexta-feira (21), em todos os órgãos da administração pública estadual direta, indireta, autárquica e fundacional, ficará a cargo do titular das entidades decidir se haverá ou não expediente.

Vale lembrar que o decreto não alterará em nada o funcionamento dos serviços considerados essenciais como saúde e segurança pública, por exemplo. A medida entrou em vigor a partir de sua publicação no Diário Oficial.

