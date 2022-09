Piauí: Casos de Dengue em 2022 é sete vezes maior que os registrados em 2021

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou na manhã desta quinta-feira (29) um boletim epidemiológico referente a 37° semana epidemiológica de 2022. A respeito da dengue, os dados do boletim referente a 37° semana epidemiológica apontam que em comparação com o mesmo período do ano passado, o estado do Piauí apresentou em 2022 um aumento de 646,9% na quantidade de notificações efetuadas pelos municípios.

O boletim mostra que em 2022 foram 25.446 casos notificados em 207 municípios do estado do início do ano até agora, enquanto que em 2021 foram 3.407 notificações distribuídas em 107 cidades piauienses. O número é sete vezes maior que o registrado no ano anterior.

(Foto: Assis Fernandes/O DIA)

Ocimar Alencar, supervisor de entomologia da Sesapi destaca que o aumento registrado no boletim mostra que 2022 vem tendo um grande número de notificações quando comparado ao ano passado. “Percebemos que desde a última semana de abril, 17° semana epidemiológica, o número de notificações nos sistemas de informação vem reduzindo cada vez mais, o aumento que registramos é comparado aos registros do ano passado. Essa redução de notificações mostra que os casos devem continuar caindo, para isso, além das ações do poder público, precisamos que a população continue ajudando no enfrentamento ao mosquito transmissor”, explica o supervisor.

Municípios com mais casos de Dengue

Novo Santo Antônio; Wall Ferraz; Massapê do Piauí; Antônio Almeida e São José do Divino são os municípios que registraram a maior incidência de casos da 1° semana epidemiológica até a 37° semana epidemiológica. Em 2022 já foram registrados 12 óbitos por dengue em 04 municípios piauienses.

Zika e Chikungunya

Os dados do boletim apresentam também os números atualizados referentes às notificações de casos prováveis de Zika Vírus e Chikungunya dentro do Piauí do início do ano até a última semana. O boletim apresenta também os dados de Zika Vírus notificados este ano de 2022. Segundo os números, o estado apresenta um aumento de 472,5% em relação ao mesmo período de 2021. São 292 notificações em 12 municípios em comparação a 51 notificações em 13 municípios registrados em 2021. Não houve registro de óbitos em 2021 ou 2022 por zika vírus.

A respeito dos dados de Febre Chikungunya, o boletim apresenta que o estado ainda mostra um aumento em relação as notificações de casos do ano passado. São 9.665 notificações em 149 municípios em 2022 comparadas a 239 notificações em 29 municípios no ano de 2021, totalizando assim um aumento de 3.943,9% em relação ao ano passado.

Vila nova do Piauí; Simplício Mendes; Monsenhor Hipólito; Alagoinha do Piauí e Picos são os cinco municípios do estado que apresentam a maior incidência de casos prováveis de Febre Chikungunya por 100 mil habitantes. Em 2022 o estado já registrou 03 óbitos pela doença em 02 municípios, Jaicós e Teresina. O último ano onde óbitos foram registrados foi em 2018, quando 06 óbitos foram registrados em 06 municípios.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no