Piauí: clientes da Oi serão atendidos pela Vivo e Tim; saiba qual será sua nova operadora

Após a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) da venda da Oi para a aliança formada pelas operadoras Claro, TIM e Telefônica (dona da marca Vivo), nesta quarta-feira (9), os clientes da Oi do Piauí, com DDD 86, vão ser atendidos pela Vivo, e com o prefixo 89 serão atendidos pela Tim.



O DDD 86 é usado na Grande Teresina. Outros municípios do interior do Estado têm prefixo 89, que ficou com a operadora Tim. O Portal O Dia.com separou todas as cidades por DDD para você identificar qual será sua nova operadora no Piauí. (veja no final desta reportagem).

Foto: Reprodução/Pixabay

Por determinação da Anatel, prevista antes do acordo, o usuário que não quiser ficar com a operadora pode fazer a migração sem custo.

Negociação para mudança

O negócio de serviço móvel da Oi foi objeto de leilão judicial realizado em dezembro de 2020. Na ocasião, as concorrentes Tim, Claro e Telefônica Brasil apresentaram oferta conjunta e adquiriram os ativos dessa unidade produtiva do grupo.

Após diversas análises concorrenciais realizadas no âmbito da operação, ficou demonstrado que a saída do Grupo Oi do mercado de Serviço Móvel Pessoal (SMP) resulta na redução de quatro para três o número de players nacionais que atuam no segmento, o que gera elevada concentração de mercado na oferta de telefonia móvel no país.

Por outro lado, o entendimento é de que a falência da Oi no mercado de SMP poderia aprofundar ainda mais a concentração desse setor, em níveis maiores do que aqueles decorrentes do próprio negócio, uma vez que os principais líderes por Código Nacional (DDD) tenderiam a absorver a maior quantidade dos clientes atuais da empresa.

Outros municípios

DDD 86 – VIVO

86 – Agricolândia

86 – Água Branca

86 – Alto Longá

86 – Altos

86 – Amarante

86 – Angical Do Piauí

86 – Assunção Do Piauí

86 – Barras

86 – Barro Duro

86 – Batalha

86 – Beneditinos

86 – Boa Hora

86 – Bom Princípio Do Piauí

86 – Boqueirão Do Piauí

86 – Brasileira

86 – Buriti Dos Lopes

86 – Buriti Dos Montes

86 – Cabeceiras Do Piauí

86 – Cajueiro Da Praia

86 – Campo Largo Do Piauí

86 – Campo Maior

86 – Capitão De Campos

86 – Caraúbas Do Piauí

86 – Castelo Do Piauí

86 – Caxingó

86 – Cocal

86 – Cocal De Telha

86 – Cocal Dos Alves

86 – Coivaras

86 – Curralinhos

86 – Demerval Lobão

86 – Domingos Mourão

86 – Elesbão Veloso

86 – Esperantina

86 – Hugo Napoleão

86 – Ilha Grande

86 – Jardim Do Mulato

86 – Jatobá Do Piauí

86 – Joaquim Pires

86 – Joca Marques

86 – José De Freitas

86 – Juazeiro Do Piauí

86 – Lagoa Alegre

86 – Lagoa De São Francisco

86 – Lagoa Do Piauí

86 – Lagoinha Do Piauí

86 – Luís Correia

86 – Luzilândia

86 – Madeiro

86 – Matias Olímpio

86 – Miguel Alves

86 – Miguel Leão

86 – Milton Brandão

86 – Monsenhor Gil

86 – Morro Do Chapéu Do Piauí

86 – Murici Dos Portelas

86 – Nossa Senhora De Nazaré

86 – Nossa Senhora Dos Remédios

86 – Novo Santo Antônio

86 – Olho D’água Do Piauí

86 – Palmeirais

86 – Parnaíba

86 – Passagem Franca Do Piauí

86 – Pau Darco Do Piauí

86 – Pedro Ii

86 – Piracuruca

86 – Piripiri

86 – Porto

86 – Prata Do Piauí

86 – Regeneração

86 – Santo Antônio Dos Milagres

86 – São Félix Do Piauí

86 – São Gonçalo Do Piauí

86 – São João Da Fronteira

86 – São João Da Serra

86 – São João Do Arraial

86 – São José Do Divino

86 – São Miguel Da Baixa Grande

86 – São Miguel Do Tapuio

86 – São Pedro Do Piauí

86 – Sigefredo Pacheco

86 – Teresina

86 – União





DDD 89 – TIM

89 – Acauã

89 – Alagoinha Do Piauí

89 – Alegrete Do Piauí

89 – Alvorada Do Gurguéia

89 – Anísio De Abreu

89 – Antônio Almeida

89 – Aroazes

89 – Arraial

89 – Avelino Lopes

89 – Baixa Grande Do Ribeiro

89 – Barra D’alcântara

89 – Barreiras Do Piauí

89 – Bela Vista Do Piauí

89 – Belém Do Piauí

89 – Bertolínia

89 – Betânia Do Piauí

89 – Bocaina

89 – Bom Jesus

89 – Bonfim Do Piauí

89 – Brejo Do Piauí

89 – Cajazeiras Do Piauí

89 – Caldeirão Grande Do Piauí

89 – Campinas Do Piauí

89 – Campo Alegre Do Fidalgo

89 – Campo Grande Do Piauí

89 – Canavieira

89 – Canto Do Buriti

89 – Capitão Gervásio De Oliveira

89 – Caracol

89 – Caridade Do Piauí

89 – Colônia Do Gurguéia

89 – Colônia Do Piauí

89 – Conceição Do Canindé

89 – Coronel José Dias

89 – Corrente

89 – Cristalândia Do Piauí

89 – Cristino Castro

89 – Curimatá

89 – Currais

89 – Curral Novo Do Piauí

89 – Dirceu Arcoverde

89 – Dom Expedito Lopes

89 – Dom Inocêncio

89 – Eliseu Martins

89 – Fartura Do Piauí

89 – Flores Do Piauí

89 – Floresta Do Piauí

89 – Floriano

89 – Francinópolis

89 – Francisco Ayres

89 – Francisco Macedo

89 – Francisco Santos

89 – Fronteiras

89 – Geminiano

89 – Gilbués

89 – Guadalupe

89 – Guaribas

89 – Inhuma

89 – Ipiranga Do Piauí

89 – Isaías Coelho

89 – Itainópolis

89 – Itaueira

89 – Jacobina Do Piauí

89 – Jaicós

89 – Jerumenha

89 – João Costa

89 – Júlio Borges

89 – Jurema

89 – Lagoa Do Barro Do Piauí

89 – Lagoa Do Sítio

89 – Landri Sales

89 – Manoel Emídio

89 – Marcolândia

89 – Marcos Parente

89 – Massâpe Do Piauí

89 – Monsenhor Hipólito

89 – Monte Alegre Do Piauí

89 – Morro Cabeça No Tempo

89 – Nazaré Do Piauí

89 – Nova Santa Rita

89 – Novo Oriente Do Piauí

89 – Oeiras

89 – Padre Marcos

89 – Paes Landim

89 – Pajeú Do Piauí

89 – Palmeira Do Piauí

89 – Paquetá

89 – Parnaguá

89 – Patos Do Piauí

89 – Paulistana

89 – Pavussu

89 – Pedro Laurentino

89 – Picos

89 – Pimenteiras

89 – Pio IX

89 – Porto Alegre Do Piauí

89 – Queimada Nova

89 – Redenção Do Gurguéia

89 – Riacho Frio

89 – Ribeira Do Piauí

89 – Ribeiro Gonçalves

89 – Rio Grande Do Piauí

89 – Santa Cruz Do Piauí

89 – Santa Cruz Dos Milagres

89 – Santa Filomena

89 – Santa Luz

89 – Santa Rosa Do Piauí

89 – Santana Do Piauí

89 – Santo Antônio De Lisboa

89 – Santo Inácio Do Piauí

89 – São Braz Do Piauí

89 – São Francisco De Assis Do Piauí

89 – São Francisco Do Piauí

89 – São Gonçalo Do Gurguéia

89 – São João Da Canabrava

89 – São João Da Varjota

89 – São João Do Piauí

89 – São José Do Peixe

89 – São José Do Piauí

89 – São Julião

89 – São Lourenço Do Piauí

89 – São Luis Do Piauí

89 – São Miguel Do Fidalgo

89 – São Raimundo Nonato

89 – Sebastião Barros

89 – Sebastião Leal

89 – Simões

89 – Simplício Mendes

89 – Socorro Do Piauí

89 – Sussuapara

89 – Tamboril Do Piauí

89 – Tanque Do Piauí

89 – Uruçuí

89 – Valença Do Piauí

89 – Várzea Branca

89 – Várzea Grande

89 – Vera Mendes

89 – Vila Nova Do Piauí

89 – Wall Ferraz

