Piauí comemora avanços na Educação, Saúde e Segurança

No aniversário de 200 anos da independência do Piauí, o Governo do Estado destaca os principais avanços que têm trazido o Piauí para outro patamar de desenvolvimento. Três pilares com resultados importantes são educação, saúde e segurança.

Na educação, por exemplo, mesmo com um cenário de pandemia e estagnação econômica nacional, o Piauí investiu, nos últimos anos, cerca de R$ 210 milhões na infraestrutura de escolas públicas estaduais. De Cajueiro da Praia a Cristalândia do Piauí, 576 escolas foram construídas ou receberam melhorias em suas infraestruturas.



O secretário de Estado da Educação, Ellen Gera, revela que 108 escolas já foram inauguradas e entregues à população; 246 estão sendo reformas e/ou ampliação; e 222 estão sendo revitalizadas. Além disso, a Seduc entregou 180 mil chips com internet para garantir que os estudantes matriculados na rede estadual de ensino tivessem acesso à internet diante do cenário de pandemia e de aulas remotas.

Professores da rede estadual de educação, em pleno exercício da docência foram contemplados com chromebooks, aparelhos eletrônicos com maior autonomia e facilidade do que os notebooks convencionais. Foram investidos R$ 29.067.400,00 para a aquisição de 16.630 chromebooks.



O Governo do Piauí promoveu mais de 900 professores. Os profissionais da educação do Piauí, tanto professores como servidores, chegam ao final de 2022 comemorando ganhos em suas carreiras conquistadas ao longo dos últimos 4 anos. Entre 2019 e 2022, 5.263 trabalhadores da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) tiveram suas mudanças de nível, classe e padrão assinadas pelo Governo do Estado, garantindo uma melhoria nos seus vencimentos.



No IDEB, mesmo com a pandemia, a Rede Estadual do Piauí avançou na qualidade do ensino ofertado em todas as etapas da Educação Básica e ficou entre os 10 melhores Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) do país no Ensino Médio.



Descentralização do atendimento à saúde

Na Saúde, uma nova realidade mudou a cara do Piauí. A descentralização do serviço de neurocirurgia em Hospitais Regionais no interior do Piauí reduziu a quase zero a transferência de pacientes para a capital, por necessidade de tratamento específico nesta área.



Segundo números da Sesapi (Secretaria de Estado da Saúde) de 714 atendimentos realizados no mês de setembro, apenas 7 pessoas, o correspondente a 1,25%, precisaram ser deslocadas até Teresina para prosseguir com o atendimento. O resultado confirma a importância da medida adotada pela Sesapi.



O serviço de neurocirurgia está implantado nos Hospitais Regionais das cidades de Floriano, Picos e Parnaíba. Os dados indicam que no último mês foram realizados 558 atendimentos, 156 internações e 46 cirurgias. Só pacientes necessitam de transferência. Isso significa que 98,75% dos piauienses tiveram suas necessidades resolvidas no interior ou no litoral. Além do público piauiense, as equipes de neurocirurgia do Piauí já avaliaram, internaram ou operaram pessoas vindas dos estados do Maranhão, Pernambuco, Ceará e até de São Paulo.

Ainda na área da Saúde, foram implantados novos serviços e obras em vários hospitais regionais, como consta na lista abaixo:

Hospital de Campo Maior: Ampliação, reforma e modernização do Laboratório de Análises Clínicas; Um novo aparelho de RAIO-X digital; Implantação do serviço de ultrassonografia com Doppler; Instalação de um aparelho de Tomografia Computadorizada

Hospital Estadual Dirceu Arcoverde- HEDA- Parnaíba: Implantação do serviço de Neurocirurgia e Cirurgia Pediátrica; Linhas de Cuidados do AVC e IAM; Novo Tomógrafo Computadorizado Helicoidal Multislice de 16 canais com software instalado com ampliação de até 32 canais

Hospital Regional Justino Luz- Picos: Implantação do serviço de Neurocirurgia; Centro de Parto Normal- CPN; Implantação do Serviço de Bucomaxilofacial.

Hospital Estadual Francisco Ayres Cavalcante- Amarante: Abertura do Centro Cirúrgico

Hospital Getúlio Vargas - HGV - Teresina: Implantação do serviço de Cirurgia Cardíaca; Retomada das cirurgias bariátricas, captação e transplante de órgãos; Reforma e ampliação de 20 leitos de UTI na Unidade de Recuperação de Hemodinâmica; Implantação das rampas de acesso às unidades de internações.

Hospital Regional Tibério Nunes- Floriano: Abertura da Unidade de Pronto Atendimento UPA; Abertura de 10 leitos de Unidade de Cuidados Convencionais.

Hospital Regional Senador Dirceu Arcoverde - Uruçui: Abertura da nova Ala de Urgência e Emergência

Hospital Regional Chagas Rodrigues - Piripiri: Implantação do Serviço de Cirurgias Ortopédicas por artroscopia.

Hospital Regional Senador Cândido Ferraz - São Raimundo Nonato: Abertura de 13 leitos clínicos obstétricos; Novo Tomógrafo Computadorizado Helicoidal Multislice de 16 canais com software instalado com ampliação de até 32 canais.

Hospital Regional Deolindo Couto - Oeiras: Implantação de 08 Leitos de Saúde Mental

Hospital Regional Manoel de Sousa Santos - Bom Jesus: Implantação de 08 Leitos de Saúde Mental

Piauí fora da lista dos 30 municípios mais violentos

A política de segurança pública do Piauí tem tidos excelentes resultados. Nenhuma cidade piauiense está na lista dos 30 municípios mais violentos do Brasil. A confirmação consta no Anuário Brasileiro da Segurança Pública 2022, divulgado pelo Fórum Brasileiro da Segurança Pública. A publicação se baseia em dados de ocorrências do ano de 2021, fornecidos pelas Secretarias de Segurança Pública dos estados e pelo IBGE. A relação das 30 cidades com as maiores taxas médias de Morte Violentas Intencionais (MVIs), entre 2019 e 2021, não inclui nenhum município piauiense.



A Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) segue trabalhando para manter o Piauí entre os estados menos violentos do país. Segundo o setor de estatística do órgão, no mesmo ano de 2021, 103 municípios piauienses não registraram assassinatos, uma demonstração de eficiência das estratégias de policiamento e da política de segurança.



Para manter o Piauí fora desta lista, o Governo tem investido em aquisição de mais equipamentos, viaturas e estrutura. Este ano, o Governo inaugurou as novas sedes da Delegacia Especializada em Prevenção e Repressão a Entorpecentes, e do BPTRAN.



A Polícia Militar do Piauí recebeu 340 motos, das quais 40 delas de 800 cilindradas para patrulhamento. Foram investidos R$ 10,4 milhões. Também houve investimento em ciclopatrulhamento, com aquisição de 45 bicicletas para fortalecer policiamento comunitário.

Outro equipamento importante para a questão da segurança foi a aquisição de um novo helicóptero pela Polícia Militar do Piauí. A aeronave Esquilo AS 350 B3, uma das mais modernas da categoria em operação no país, permite, por exemplo, chegar à cidade de Valença (a 216 km de Teresina) em 15 minutos. “Conseguiremos dar resposta quase instantânea às ocorrências de maior risco, como ataques a instituições financeiras”, explicou o Coronel Jacks Galvão, Diretor de Inteligência da PM-PI.



O governo tem a aeronave como um equipamento multiuso, que também contemplará outras áreas. Ele vem equipado com cabos e bolsas para resgate de pessoas e combate a incêndios. Se necessário, também pode ser usado pelo Samu Aéreo no transporte de pacientes.



