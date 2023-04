Piauí é o quarto do Nordeste que mais gerou emprego em março

Com um saldo de 1.930 postos formais de trabalho no mês de março, o Piauí foi o quarto estado do Nordeste que mais gerou empregos, segundo os dados divulgados pelo Novo Caged nesta semana. O estado manteve a tendência de crescimento que vem registrando desde o início do ano. O acumulado do primeiro trimestre é de 3.376 postos com carteira assinada.



Em todo o país, o Caged registrou 195.171 empregos formais. O Ministério do Trabalho e Emprego considera que o Brasil possui um estoque 42,97 milhões de vagas formais ativas, o maior já registrado na série histórica que tem início em janeiro de 2002. Os empregos criados em março de 2023 representam quase o dobro de postos gerados em março de 2022.

O setor que mais gerou emprego no Piauí no mês de março foi a Construção Civil, com saldo de 482 postos entre admissões e desligamentos, Serviços (452), Comércio (386), Indústria (315) e agropecuária (295), o que deixou todos os setores com destaques positivos. Na região Nordeste, o estado da Bahia apresentou o melhor desempenho com 9.324 postos.

BRASIL

Entre as regiões, o Sudeste foi a que mais se destacou na geração de empregos formais em março. Somados, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo apresentaram um saldo de 113.374 novos postos, com todos os quatro estados tendo registrado saldo positivo no terceiro mês deste ano. Em seguida, aparece a Região Sul, com 37.441, Centro-Oeste (22.435), Região Norte (10.077).

No saldo por faixa etária, o maior número de vagas em março foi ocupado por pessoas entre 18 e 24 anos, que preencheram 124.095 postos. Na sequência aparecem as vagas ocupadas por trabalhadores até 17 anos (31.629), seguidas por pessoas entre 25 e 29 anos (16.298) e por aquelas com mais de 30 anos (23.149).

O Novo Caged também trouxe informações sobre faixas salariais. A maior parte das vagas ocupadas em março, 148.222, foram preenchidas em cargos entre 1 e 1,5 salários mínimos. Na sequência aparecem aqueles com remuneração de um salário mínimo (44.282), seguido por 1,5 a 2 salários mínimos (14.935).

