Piauí: eleitores com deficiência podem pedir a transferência de seção

Os eleitores piauienses com deficiência ou com mobilidade reduzida já podem solicitar junto à Justiça Eleitoral a transferência para uma seção especial com acessibilidade. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no Piauí, dos 2.573.810 eleitores aptos a votar, 20.149 do eleitorado possui alguma deficiência.

O prazo para fazer a alteração vai até 18 de agosto. O requerimento deve ser feito em qualquer cartório eleitoral pela própria interessada ou próprio interessado, munido de documento oficial com foto, ou por meio de curador, apoiador ou procurador.

As seções especiais são espaços adaptados para oferecer fácil acesso e maior comodidade e segurança no momento do voto. No Estado, dos 20.149 dos eleitores com deficiência ou com mobilidade reduzida, 5.075 (25,19%) possuem deficiência de locomoção; 4.554 (22,6%) possuem deficiência visual; 2.276 (11,3%) possuem deficiência auditiva; 612 (3,04%), possuem dificuldade para o exercício do voto e 7.632 (37,88%) outros.

(Foto: Divulgação/TSE)



Urnas preparadas

Com o intuito de promover a inclusão e facilitar a votação de pessoas com deficiência auditiva, a Justiça Eleitoral aprimorou os softwares já existentes e instalou novos recursos de acessibilidade nas urnas eletrônicas que serão utilizadas nas Eleições 2022. Agora, todas as urnas eletrônicas de votação e de contingência, preparadas para o pleito de outubro, contarão com tradução na Língua Brasileira dos Sinais (Libras).

Além disso, um vídeo feito por uma intérprete de Libras será apresentado em todas as 577.125 urnas eletrônicas preparadas para o pleito. Na filmagem, exibida na tela do aparelho, a tradutora indicará a eleitoras e eleitores qual cargo está em votação no momento, nesta sequência: Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Senador, Governador e Presidente.

Para as pessoas com deficiência visual, além do sistema Braille e da identificação da tecla 5 no centro dos teclados da urna eletrônica, também são disponibilizados, nas seções eleitorais, fones de ouvido para que eleitoras e eleitores cegos/cegas ou com baixa visão recebam sinais sonoros com a indicação do número escolhido e o retorno do nome da candidata ou do candidato em voz sintetizada.

