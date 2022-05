Piauí entra no 12º dia sem registrar mortes por Covid-19, diz Sesapi

De acordo com o último boletim da Sesapi, foram confirmados três novos casos (01 homem e 02 mulheres) e nenhum óbito pela Covid-19 no estado, nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados pela Secretaria de Saúde. Os casos confirmados no estado somam 368.026 em todos os municípios piauienses. Já os óbitos pelo novo Coronavírus chegam 7.735 casos e foram registrados em 224 municípios. Com isso, o Piauí chegou ao 12º dia sem registrar mortes por Covid-19.

(Foto: Assis Fernandes / O Dia)

Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, 59 estão ocupados, sendo 33 leitos clínicos, 23 UTI’s e 03 leitos de estabilização. As altas acumuladas somam 26.155 até o dia 25 de abril de 2022.

A Sesapi estima que 360.232 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento (casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram para morte.

