Piauí: Equatorial anuncia novo modelo da conta de energia com tamanho maior e QR Code

A partir do dia 05 de setembro, a fatura de energia estará com um novo formato. O anúncio do novo layout foi feito pela Equatorial Piauí. Dentre as novidades estão o tamanho da conta, que ficará maior, a inserção de mais um QR Code para emissão da nota fiscal eletrônica, além da mudança de nomenclaturas para facilitar ainda mais o entendimento da fatura e mais detalhes de consumo.

Além disso, os canais digitais da distribuidora agora vão oferecer o parcelamento de débitos por meio do site e aplicativo e segunda via da conta de energia 100% completa. Todos os clientes da Equatorial no Piauí, passarão a receber no próximo mês de setembro, um novo modelo da fatura de energia.

A primeira facilidade na nova conta de energia será a inserção de um QR Code na parte superior da fatura. Esse código poderá ser utilizado pelos clientes para emissão da Nota Fiscal Eletrônica. O segundo QR Code, localizado no canto inferior direito, permanecerá para o pagamento direto da fatura via PIX.

“A nova fatura de energia traz mais transparência e praticidade aos nossos clientes. É uma conta mais completa e detalhada que a anterior. Estamos implantando um novo sistema comercial, que é usado mundialmente por grandes empresas, o que traz mais agilidade no atendimento e disponibiliza mais serviços aos nossos clientes”, destaca Luiz Carlos Cardoso, Gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Piauí.

Com objetivo de garantir mais transparência aos clientes, novos detalhes também serão inseridos na conta de energia, principalmente no que se refere aos valores de consumo e impostos. Será possível conferir, diretamente na fatura, um acompanhamento dos últimos 12 meses de consumo, além das datas de leitura (anterior, atual e próxima) e a diferença entre a leitura atual e a anterior. Os impostos como ICMS, PIS e COFINS, terão uma área exclusiva com detalhamento do quanto do valor da fatura é repassado por tipo de tributo.

Na imagem abaixo, confira o novo modelo da fatura de energia:

(Foto: Divulgação / Equatorial Piauí)

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da Equatorial Piauí