Piauí está em alerta para chuvas intensas; semana terá mais precipitações

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta para risco de chuvas intensas no Piauí nas próximas horas. O aviso vale para este domingo (06) e para a segunda-feira (07) e tem validade para todo o território piauiense.



De acordo com o alerta, há risco de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia além de ventos intensos de 60 a 100 Km/h. Também pode haver corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O Inmet recomenda que em caso de rajadas de vento, as pessoas evitem se abrigar debaixo de árvores e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, é recomendável desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia e, em caso de emergência, deve-se contatar a Defesa Civil pelo número 199 e o Corpo de Bombeiros pelo número 193.



Foto: Maria Clara Estrêla/O Dia

Previsão é de semana de chuvas

As chuvas que caíram nos últimos dias no Piauí, em especial em Teresina, devem continuar durante esta semana que se inicia. É que além da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), há ainda ação de outro fenômeno atmosférico que vai intensificar as chuvas em todo o Brasil. Trata-se de uma grande onda de nuvens profundas que é conhecimento como Oscilação de Madden-Julian (MJO).

"O fenômeno MJO costuma ser associado a chuvas generalizadas que passam pelo Norte do Brasil. Ele deve permanecer por um período de 30 a 60 dias", explicou o climatologista Rafael Marques.

