Piauí fará pente-fino em cadastros de contemplados em conjuntos habitacionais

As famílias que foram contempladas com unidades habitacionais no Piauí passarão por um pente-fino que busca encontrar irregularidades. O trabalho, que será focado nos conjuntos habitacionais de todo o estado, foi anunciado pelo diretor-geral da Agência de Desenvolvimento Habitacional do Piauí (ADH), Carlos Edilson, em entrevista ao programa O Dia News, da O Dia TV.

O gestor explicou que são vários os casos de pessoas que foram contempladas em algum projeto habitacional e após receber o imóvel acabou vendendo. No Jacinta Andrade, na zona Norte de Teresina, por exemplo, a ADH já identificou que há um grande número de casas abandonadas pelas famílias. “Algumas pessoas foram beneficiadas por projetos habitacionais fizeram a venda da casa, alugaram. Ao receber essa casa, a pessoa assinou um termo de compromisso que não pode alugar ou vender. Estamos fazendo um levantamento e iremos tomar providência. Se a pessoa ganha o benefício de uma moradia e vende ou aluga ela está demostrando para o Estado que não tem necessidade”, disse o diretor.

(Foto: Arquivo / O DIA)

Carlos Edilson comentou que a ADH possui casos judicializados contra irregularidades que já foram identificadas, mas que a medida de averiguação será intensificada pelos técnicos da pasta. A inadimplência nos financiamentos também será alvo dessa força tarefa. Com um déficit estimado em 100 mil unidades habitacionais no Piauí, o diretor da ADH defende o pente-fino como uma forma de evitar que pessoas que já foram beneficiadas voltem a entrar na lista de necessitados. Carlos Edilson relevou ainda que essa medida integra uma série de ações que estão sendo desenvolvidas para que o Piauí aprimore a nova versão do Minha Casa, Minha Vida.

No Piauí, a ADH formula um cadastro para o programa. “Estamos formando esse cadastro no Piauí em conjunto com a secretária de Assistência Social. Já estivemos reunidos com a secretária Regina Sousa e iremos construir esse pacto com a Assistência Social, porque quem tem as informações do Cadúnico é a Assistência Social”, disse o diretor ao revelar que os beneficiários do Bolsa Família terão prioridade na concessão.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no