Piauí ficou quase 2 graus mais quente em setembro; temperatura segue subindo em outubro

O estado do Piauí registrou temperaturas acima da média climatológica do Nordeste, ficando mais quente no mês de setembro. Dados do Grupo de Monitoramento Climático da Universidade de São Paulo (USP) apontam que, enquanto a região nordestina apresentou 0,68 graus acima da média já registrada, o Piauí teve um aumento de quase dois graus.

De acordo com o climatologista Werton Costa, isso acontece devido ao fenômeno de resfriamento das águas do Oceano Pacifico, o que contribui para elevar a condição térmica do Piauí.

“Essa época já é uma época mais quente que corresponde ao período da estiagem, à primavera e o B-R-O Bró. Porém, temos o fenômeno da La Niña, onde o pacifico fica mais frio e o atlântico mais quente. Essa temperatura mais elevada sob o mar também está sob o continente e isso faz com que tenhamos temperaturas acima da média climatológica”, explica.



Ainda segundo o climatologista , o mês de outubro também deve apresentar alta nas médias climatológicas esperadas para este período. “Os dados de outubro ainda não estão fechados, mas devemos continuar acima da média e novamente ocupar uma posição de destaque no que diz respeito à altas temperaturas”, acrescenta Werton Costa.



INMET alerta para baixa umidade no Piauí

Em alerta divulgado nesta quarta-feira (19), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que as regiões Sudeste, Centro-Norte, Sudoeste e Norte piauienses devem ser afetadas com a baixa umidade relativa do ar.



De acordo com o com o Instituto, a umidade do ar deve variar entre 30% e 20%, sendo considerada perigo potencial, sinalizada com a cor amarela.



Apesar de não existir um sério risco à saúde, o INMET destaca a importância de ingerir bastante líquido e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo número 193 e a Defesa Civil pelo número 199.





