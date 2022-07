Piauí investiga mais dois casos suspeitos de varíola dos macacos

Após descartar dois casos suspeitos de varíola dos macacos, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) investiga outros dois casos de pessoas que apresentaram sintomas da doença no Piauí nas últimas semanas. O órgão de saúde não apresentou detalhes sobre de quais municípios são os novos casos notificados e o estado de saúde. A Sesapi aguarda análises laboratoriais.

Os primeiros casos descartados foram diagnosticados como síndrome mão-pé-boca e catapora. A preocupação com a doença aumento no Piauí depois de estados vizinhos registrarem os primeiros casos. A Sesapi anunciou que vai reforçar a vigilância em municípios próximos das divisas do Piauí. Até o dia 21 de Julho, o Brasil já havia confirmado 592 casos da doença, entrando assim no ranking dos 10 países com mais casos confirmados.

“Nós também já estamos entrando em contato com os nossos municípios que fazem fronteira com Ceará, Bahia e Pernambuco, por que são estados vizinhos que já possuem casos confirmados, e que existe um fluxo tanto de entrada como saída para esses estados através dos municípios, logo é preciso uma vigilância mais forte nestes locais”, disse a coordenadora de epidemiologia da Sesapi, Amélia Costa.

A coordenadora explicou ainda que as vigilâncias dos municípios devem ficar atentas principalmente às pessoas que chegam de países e estados em que a doença já foi confirmada. Ela orienta que os casos suspeitos deverão ser reportados à Sesapi para que as medidas necessárias de isolamento sejam adotadas.

“As pessoas deverão buscar os serviços de saúde para que seja feita a coleta de material para análise laboratorial no Lacen. Seguindo as orientações do diagnóstico diferencial para a doença, será feita a análise do material colhido para covid-19 e arboviroses, caso os resultados sejam negativos para ambas as análises, o material será encaminhado para a Fiocruz para ser dado o diagnóstico final”, destacou o secretário de Saúde, Neris Júnior.

Sintomas

O aparecimento súbito de erupção cutânea em qualquer parte do corpo, febre, dor de cabeça, dores musculares, gânglios inchados, calafrios, exaustão e dor nas costas são aos sintomas iniciais mais comuns que devem ser observados.

Prevenção

Para a prevenção, uso de máscara, distanciamento e higienização das mãos é essencial. Caso confirmado é necessário um período de isolamento de até 21 dias devido a incubação do vírus, que normalmente vai de 6 a 16 dias, podendo se estender por 21 dias.

