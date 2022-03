Piauí libera eventos em espaços fechados e mantém uso obrigatório de máscara

O Comitê de Operações Emergenciais (COE) decidiu, após reunião nesta quarta-feira (09), liberar a realização de eventos, shows, seminários e congressos em ambientes fechados, desde que os parâmetros sejam obedecidos. Em locais fechados, a capacidade de público deve se limitar a 60%, já em locais abertos ou semi-abertos, o público deve ser de 80%.



De acordo com o secretário estadual de Saúde, Florentino Neto, a decisão foi tomada em razão dos dados epidemiológicos do estado. “Apesar da liberação de eventos, é preciso sempre respeitar o uso de máscara e as outras medidas”, afirma o secretário.

Além disso, outra medida do COE diz respeito ao retorno das cirurgias eletivas em todo o Piauí, visto que as mesmas estavam suspensas em razão do último surto de Covid-19.

Ainda segundo o secretário de saúde, no próximo dia 14 haverá uma reunião para deliberar sobre a flexibilização do uso de máscaras no estado. “Queremos decidir em consenso com o COE para que possamos tomar a melhor decisão'', destaca.

Contraponto

A liberação de eventos ocorreu depois da análise de dados do Piauí, que demonstram a redução no número de casos da Covid-19, bem como a queda na taxa de ocupação hospitalar. Entretanto, o professor Emídio Matos, membro do Conselho Estadual de Saúde, que faz parte do COE, afirma que o conselho não foi chamado para essa reunião.

