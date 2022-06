Piauí na Rota do Paraíso: programa na O DIA TV divulga o turismo do estado

O mês de Junho na O Dia TV chega com novidades. Buscando a retomada do turismo no estado, que foi prejudicado com a pandemia, o programa Piauí na Rota do Paraíso vai apresentar ao telespectador os diversos tipos de turismo que existem no Piauí, mostrando os principais parques, serras, praias, culturas e religiosidades. A série, que é dividida em 4 episódios, será transmitida durante todo o mês aos sábados, às 15h, com reprise aos domingos, no mesmo horário.



O primeiro episódio apresentará os encantos das Serras e Parques do estado do Piauí, com passagem por 10 dos principais roteiros turísticos dos amantes de aventura, entre eles o Parque Ecológico da Cachoeira do Urubu, Parque Estadual do Cânion do Rio Poti, Parque Nacional da Serra da Capivara, Capadócia Nordestina e diversos outros.

(Foto: Reprodução/Piauí na Rota do Paraíso)

No decorrer do mês de Junho, os episódios passarão por outros incríveis roteiros turísticos do estado do Piauí. O episódio 2 trará destaque para o turismo cultural e religioso, com passagens por Oeiras, Picos, Floriano, Amarante, Campo Maior e Santa Cruz dos Milagres. Além de diversos outros municípios que guardam riquezas culturais e religiosas em suas terras.

Nos dois últimos episódios, o Piauí na Rota do Paraíso apresentará os roteiros turísticos do litoral, passando pelos municípios de Ilha Grande, Parnaíba, Luís Correia e Cajueiro da Praia.

(Foto: Reprodução/Piauí na Rota do Paraíso)

E, por fim, será apresentada a belíssima capital do Piauí, Teresina. Mostrando tudo que tem de melhor para o lazer e turismo na cidade. Os episódios ficarão disponíveis no site da Setur e do Governo do Estado do Piauí, além de estarem disponíveis no Youtube, para quem quiser ver e rever os encantos de cada roteiro.

