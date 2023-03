Piauí passa a contar com Cadastro Estadual para Adoção de Animais

A adoção de animais no Piauí deverá ter uma nova ferramenta para integrar organizações sociais, órgãos públicos e pessoas interessadas na adoção. É o Cadastro Estadual para Adoção de Animais, que foi instituído no Piauí com a sanção pelo governador Rafael Fonteles (PT) da Lei 7.984, de 28 de fevereiro de 2023.

A lei de autoria da ex-deputada estadual Teresa Britto tem como objetivo conectar interessados em adotar animais domésticos, organizações da sociedade civil e órgãos públicos de proteção animal, como centros de controle de zoonoses, canis, gatis e abrigos.

O Cadastro possibilitará aos interessados em adotar animais domésticos e às organizações a inserção de dados pessoais, meios de contato e características dos animais, como espécie, porte, sexo, entre outras informações.

Com ele, as adoções serão executadas pelas organizações da sociedade civil e órgãos públicos de proteção animal, que devem fixar critérios e procedimentos para selecionar os adotantes e garantir a segurança dos animais adotados.

