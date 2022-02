Piauí pode desobrigar uso de máscara em algumas regiões após o Carnaval

O Governo do Estado estuda a possibilidade de desobrigar o uso de máscara contra a covid-19 em algumas regiões do Piauí após o carnaval. A informação foi repassada pelo governador Wellington Dias durante o evento de inauguração da Reforma do Semiliberdade nesta manhã (21). Ele destacou que os índices de adoecimento pelo coronavírus têm reduzido no Estado e que pode ser hora de “adotar medidas de flexibilização que até agora não experimentamos”.



“Tivemos agora melhoramento nessa área da pandemia. Estamos numa curva com queda tanto de casos, reduzindo o número de internações, quanto de óbitos. Neste ambiente, estamos revendo as medidas. O objetivo afora é acompanhar o decorrer dessa semana e o pós-carnaval. A orientação é de manter ainda uma regra de restrição a eventos exatamente para que não tenha mais transmissibilidade e, após o carnaval, há uma grande possibilidade de adotar medidas de flexibilização que até agora não experimentamos”, disse Wellington Dias.



Essa possibilidade de desobrigar o uso da máscara em algumas regiões piauienses está sendo estudada e discutida junto com o Fórum Nacional de Governadores, os Comitês Científicos de enfrentamento à covid e também, a nível local, com o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde.

Wellington Dias lembrou que desobrigar o uso da máscara não significa que as pessoas devem deixar de usá-la. Somente as punições previstas em lei devem ser retiradas. “É algo que há muito tempo a gente sonha, mas não quer dizer que as pessoas devam deixar de usar. Deixa de ter a responsabilização. O uso da máscara passa a ser de acordo com a vontade da pessoa, não seria mais impositivo”, explicou.

O governador não mencionou que regiões do Piauí seriam aquelas a primeiro desobrigar o uso da máscara, mas destacou que a cobertura vacinal do Estado como um todo, tanto em crianças, quanto em adolescentes e adultos, é um dos fatores determinantes para que a medida possa vir a ser adotada.

