Piauí pode ter pancadas de chuva e tempo nublado durante esta semana, aponta Semar

A semana em Teresina começou com tempo nublado e chuvas isoladas em alguns bairros da capital. Segundo a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí (Semar), este tempo deve prosseguir durante os próximos dias, inclusive nas regiões Norte, Centro-norte, Sudeste e Sudoeste do Piauí.

Na capital do estado, a noite desta segunda (12) deve ser de chuva, com temperatura máxima de 35 °C. Já o litoral encontra-se parcialmente nublado com ventos moderados. De acordo com o boletim da Semar, na terça (13) e quarta (14), o tempo estará parcialmente nublado em boa parte das regiões piauienses.

O climatologista Werton Costa explica que há uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) prevista, o que pode provocar chuvas intensas. A ZCAS é um sistema atmosférico episódico, ou seja, de curta duração. Ele ocorre em intervalos que vão de 3 a 6 dias e, durante esse período, o fenômeno desloca a umidade do Atlântico para o interior do Continente e quando aliado ao calor, provoca grandes instabilidades- nuvens de temporal

“Durante esta semana teremos algumas ocorrências, pois temos uma boa condição de tempo nublado e abafado, com possibilidade de chuva localizada”, diz o climatologista.



Ainda segundo Werton Costa, a partir do dia 15 de dezembro, chuvas mais intensas devem ser aguardadas. “Quanto mais a gente se aproxima da virada da quinzena, mais probabilidade de chuva teremos. Após o dia 15 teremos crescente possibilidade de chuvas, inclusive de maior intensidade”, conclui.



