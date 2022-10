Piauí: Quase 6 mil empresas foram abertas de janeiro a setembro de 2022

A Junta Comercial do Estado do Piauí (Jucepi) registrou a abertura de 5.985 empresas de janeiro a setembro de 2022 em todo o Estado. Segundo o levantamento, as atividades econômicas que mais registraram empresas foram: comércio (2.582); saúde humana e serviços sociais (703); atividades profissionais, científicas e técnicas (476); construção (313); e indústria de transformação (308).

O município de Teresina sedia quase metade das novas empresas (2.799). Em seguida, Parnaíba (314); Picos (236); Floriano (195) e Bom Jesus (115).

Por outro lado, no mesmo período, 2.881 empresas foram baixadas. Ainda assim, o saldo entre abertura e fechamento segue positivo, com 3.101 empresas constituídas. Cabe ressaltar que esses números não incluem o microempreendedor individual (MEI) do Portal do Empreendedor e as empresas registradas nos cartórios de pessoa jurídica.

A presidente da Junta Comercial, Alzenir Porto, destaca o papel das microempresas na economia piauiense. “As microempresas representam 81,19% das empresas abertas e isso se deve aos trabalhos de melhoria do ambiente de negócios e de simplificação do registro empresarial realizado pela Junta Comercial. Além disso, trabalhamos em parceria com o Sebrae incentivando a formalização dos pequenos negócios em todo o Estado”, afirma.

Até setembro, o Piauí totaliza 259.113 empresas ativas, sendo a maioria enquadrada como microempreendedor individual (123.934), microempresa (101.463), demais (25.495) e empresa de pequeno porte (8.221).

