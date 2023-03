Piauí quer reduzir morte por AVC com unidade especializada

O Hospital Getúlio Vargas (HGV) vai ganhar a primeira Unidade de Acidente Vascular Cerebral (AVC) pública do Piauí. A medida implantada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) visa reduzir o número de óbitos e de sequelas neurológicas.



O coordenador da Linha de AVC no Estado, o neurointervencionista Romilto Pacheco, explicou que o objetivo é receber as vítimas de AVC logo nas primeiras 4 horas após o acidente. “A Unidade vai proporcionar o tratamento eficaz para salvar o paciente nas primeiras horas, o que chamamos de tratamento com trombolítico, que consiste na injeção de uma substância química no local onde o coágulo se formou, para que ele se dissolva, evitando maiores sequelas e óbitos”, disse.

Foto: Divulgação/Sesapi

A Unidade terá uma equipe multiprofissional composta por neurologistas, clínicos gerais, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais. O superintendente de Média e Alta Complexidade da Sesapi, Dirceu Campelo, informou que a previsão é que a unidade entre em funcionamento já no mês de abril com um total de 10 leitos. Atualmente o local recebe uma reforma.

“Estamos aqui concluindo a reforma da Unidade Tipo III, da rede de referência de AVC, a primeira deste tipo no Estado do Piauí, com 10 leitos, todos equipados, com tudo que a portaria do Ministério da Saúde exige. Isso vai ser muito importante para a população, tendo em vista, que vamos ter na capital uma unidade específica para o AVC, altamente especializada”, afirmou o gestor.

