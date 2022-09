Piauí: Ranking de Competitividade mostra avanços em educação e quedas em solidez fiscal

O Ranking de Competitividade dos Estados 2021 divulgado nessa terça-feira (13) mostrou que o Piauí avançou em segmentos como educação, infraestrutura e sustentabilidade social, enquanto registrou quedas em áreas como solidez fiscal, potencial de mercado, segurança, dentre outros. O estado se destaca nacionalmente, ficando em primeiro colocado em indicadores como taxa de atendimento do ensino infantil e o segundo em custo de mão de obra e qualidade da informação de criminalidade.

Nesta edição do Ranking de Competitividade dos Estados, a avaliação das 27 unidades federativas foi feita a partir de 86 indicadores, distribuídos em dez pilares temáticos considerados fundamentais para a promoção da competitividade e melhoria da gestão pública dos estados brasileiros: Infraestrutura, Sustentabilidade Social, Segurança Pública, Educação, Solidez Fiscal, Eficiência da Máquina Pública, Capital Humano, Sustentabilidade Ambiental, Potencial de Mercado e Inovação.

Lucas Cepeda, gerente de Relações Governamentais e Competitividade do Centro de Liderança Pública, instituição responsável pelo estudo, afirma que a queda em áreas importantes mostra que o estado ainda tem muito o que avançar para registrar um crescimento consistente, mas elogiou os bons números em índices que também são importantes. Ele afirma que pontuar bem na área da educação, principalmente no âmbito da educação infantil, dá esperança de que é possível avançar. Mas ressaltou a preocupação com índices como a solidez fiscal, em que o estado perdeu dez posições.

O levantamento utiliza informações públicas e com base nestes indicadores, elabora o documento final. O diretor-presidente do CLP, ressalta que “somente um ecossistema de gestão pública baseado em dados e evidências pode de fato gerar a transformação que esperamos. O ranking é uma ferramenta que auxilia o gestor público a definir prioridades, presta contas à sociedade e ajuda a atrair e focalizar investimentos públicos e privados”, pontua.

