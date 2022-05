Piauí registra 10 mortes por dengue e mais de 5 mil casos confirmados em 2022

O Piauí registrou 10 mortes por dengue em 2022, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi). A última vez que o estado havia registrado mortes pela doença foi no ano de 2019, com 03 vítimas. Além da dengue, o mosquito Aedes Aegyoti transmite de doenças como a zika e chikungunya. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (30).



Foto: Pixabay/Reprodução

Conforme o boletim da 19ª Semana Epidemiológica, o Piauí tem 5.147 casos confirmados da doença neste ano. Ainda segundo os dados, são 9.242 casos prováveis e, dos 187 municípios com notificação, 74 estão com alta incidência.

De acordo com os dados Sistema de Informação de Agravos e Notificação, extraídos pela Coordenação de Epidemiologia da Sesapi, as mortes por dengue aconteceram em quatro municípios piauienses e, em semanas e epidemiológicas distintas, foram eles:





Teresina – um óbito na 6ª semana, duas mortes na 12ª semana, um óbito 14ª semana, duas mortes na 15ª semana e um óbito na 16ª semana

São Miguel da Baixa Grande – um óbito na 7ª semana epidemiológica

Pedro II – uma morte na 18ª semana epidemiológica

PIO IX – um óbito na 19ª semana epidemiológica





“Estamos sempre vigilantes a todo e qualquer agravo e com a dengue não seria diferente. Infelizmente estamos com 10 óbitos confirmados este ano. Nosso estado não apresentava mortes pela doença desde 2019, quando 03 pessoas perderam à vida. Mas queremos deixar claro a nossa população que todos esses óbitos são sim analisados, pelo nosso sistema de vigilância que estão sempre 24 horas por dia em observação”, lembra o superintendente de Atenção à Saúde e Municípios da Sesapi, Herlon Guimarães.

Ainda segundo a Sesapi, quatro mil litros do inseticida Cielo foram repassados às Regionais de Saúde para ajudar no combate à doença. “No momento em que recebemos as estes veneno, já enviamos as nossas regionais, por onde os municípios poderão fazer à solicitação”, explica o superintendente.

O secretário de Estado da Saúde, Neris Júnior, chama à população do Piauí para enfrentar a luta contra o Aedes Aegypti. “Precisamos que nossa população mantenham todos os cuidados necessário para evitar a proliferação do mosquito, como não deixar água parada e manter a limpeza de suas casas, tirando locais que possam acumular água e virar criadouro do mosquito”.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no