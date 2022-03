Piauí registra apenas um caso de covid-19 nas últimas 24 horas

Segundo boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), divulgado na noite deste sábado (12), o Piauí registrou apenas um novo caso confirmado de covid-19 nas últimas 24 horas. Esse é o menor número de casos confirmados da doença em 2022. A paciente que testou positivo para a doença é uma mulher de 28 anos.

A Sesapi também informou que apenas um óbito em decorrência da doença foi confirmado nas últimas 24 horas. A vítima é um homem de 45 anos, natural da cidade de Parnaíba, no litoral do Piauí. Até o momento, os casos confirmados no estado desde o início da pandemia somam 366.533 em todos os municípios piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam 7.699 casos e foram registrados em 224 municípios.

Foto: Assis Fernandes/O Dia

Média móvel

Os números mais recentes da covid-19 no Piauí corroboram a informação de que os casos e óbitos decorrentes da doença estão em queda acentuada no estado. De acordo com os novos dados, com relação ao número de mortes foi registrada uma redução de 73%, em comparação com a última semana. A média móvel de óbitos ficou em 02, em comparação há sete dias.

Já os casos confirmados da doença também registraram uma queda expressiva nos últimos sete dias, com redução de 74%, contabilizando uma média móvel de 88 casos.

Leitos Covid

Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, 118 estão ocupados, sendo 59 leitos clínicos, 56 UTI’s e 03 leitos de estabilização.