Piauí registra crescimento no número de presos inscritos no Enem 2022

O sistema prisional do Piauí aumentou em 86,97% o número de reeducandos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para Pessoas Privadas de Liberdade. O próximo Enem PPL terá a participação de 2.038 internos aqui no Estado. No ano passado foram 1.090 inscritos.

(Fotos: Divulgação / Sejus)

A Secretaria da Justiça avalia que o trabalho promove a reinserção social dos detentos. “Acreditamos que a educação e o trabalho transformam vidas. Por isso, investimos nisso ao longo da nossa gestão na Secretaria de Estado da Justiça (Sejus). Durante o ano, nossos reeducandos possuem aulas nas unidades e também revisões, fruto de uma parceria com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc)” disse o secretário da Justiça, Carlos Edilson.

“O Piauí é um dos estados com maior número de presos estudando, segundo o próprio Departamento Penitenciário Nacional (Depen)”, complementou. Segundo Departamento Penitenciário Nacional, o Piauí teve em 2022, um registro de 7.247 atividades educacionais realizadas por reeducandos de suas 17 unidades penais. As provas do Enem PPL, nas unidades penais, ocorrem nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações do Governo