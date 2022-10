Piauí registra mais cinco casos de varíola dos macacos; Estado tem 148 notificações

O Piauí registrou nesta terça-feira (04) mais cinco casos confirmados de varíola dos macacos (Monkeypox). Os pacientes são todos de Teresina, de acordo com a Sesapi (Secretaria Estadual de Saúde). Com estes novos diagnósticos, o estado passa a ter 15 casos confirmados da doença, a maioria deles na capital (13 casos). Os demais pacientes são de Parnaíba e Batalha. Com relação ao perfil das vítimas, dos 15 casos diagnosticados de Monkeypox, 10 são em jovens com idade entre 20 e 30 anos, a maioria do sexo masculino.



Ao todo, o Piauí possui 148 casos notificados de varíola dos macacos dos quais 54 seguem em suspeita, 69 foram descartados e 15 foram confirmados. O sistema de vigilância da Sesapi vem fazendo o monitoramento junto aos municípios para garantir que ela permaneça sob controle.



Foto: DivulgaçãoiStock

“Chamamos a atenção para que os municípios, diante de um caso clínico notifiquem os casos para que sejam investigados, confirmados ou descartados. A confirmação é feita através da coleta de exames para fechamento do diagnóstico. Os casos não são encerrados com diagnósticos clínicos, porque a patologia se assemelha à varicela. Daí a necessidade de se ter a confirmação pelo exame laboratorial”, explica Amélia Costa, coordenadora de epidemiologia da Sesapi.

Diante da situação, o secretário de Saúde, Neris Júnior, pede para que os municípios continuem fazendo a coleta dos pacientes com suspeita de Monkeypox. “O isolamento até a confirmação do caso também é importante. Estamos prontos para identificar o vírus e evitar o agravamento da doença no Piauí”, finaliza o secretário.

Com informações da Sesapi