Piauí registra quase 800 ocorrências de queimadas próximas à rede elétrica, diz Equatorial

De acordo com o Centro de Operações Integradas da Equatorial Piauí, somente nos primeiros seis meses de 2022, a distribuidora já registrou 761 casos envolvendo queimadas que prejudicaram o fornecimento de energia, o que revela um crescimento de 38% na média mensal de casos de interrupção de fornecimento em função das queimadas no mesmo período do ano passado.

Em todo o ano de 2021, foram registrados 1.106 ocorrências envolvendo queimadas em todo o estado. Já neste ano, as cidades com maior ocorrência de queimadas são: Teresina (350), Picos (34), Parnaíba (32) e Nazária (24). O Executivo de Estudos Operacionais da Equatorial, Abraão Galeno, ressalta os prejuízos que a prática pode ocasionar para a população.

“No Piauí, o período do B–R–O BRÓ apresenta uma tendência de aumento no número de casos envolvendo queimadas. Quando praticada próximo à rede elétrica, o calor oriundo da queimada pode danificar cabos e postes, prejudicando o fornecimento de energia para os clientes do local. Quando a rede elétrica é atingida por uma queimada, são necessários reparos e manutenções mais complexas, o que, por consequência, demanda um tempo maior para a recomposição do sistema elétrico. Outro ponto que deve ser ressaltado é que, além dos prejuízos com a interrupção dos serviços, a realização de queimadas pode configurar um crime”.

Em casos de incêndios próximos à rede elétrica, a Equatorial Piauí deve ser acionada para tomar as medidas necessárias, por meio da Central de Atendimento no número 0800 086 0800. Já nas situações em que o fogo estiver atingido uma rede elétrica energizada, a empresa orienta que a população entre em contato com a Distribuidora e que as pessoas não se aproximem do local, bem como acionem, de forma imediata, o Corpo de Bombeiros, através do número 193.

Confira como evitar queimadas e riscos com a rede elétrica:

- Evite acender fogueiras, principalmente próximo a rede elétrica;

- Não jogue pontas de cigarro acesas às margens de rodovias ou próximo a qualquer tipo de vegetação;

- Apague com água as cinzas de fogueiras para evitar que o vento leve as brasas para as matas e não coloque fogo em terrenos baldios ou lixões;

- Não acenda velas e fogueiras próximos à vegetação mais seca;

- Não faça queimadas para limpar pastagens ou plantio agrícola;

- Realizar os aceiros para a segurança da área – quando em período de estiagem ou com a queimada programada. Evita-se assim queimadas descontroladas ou incêndios.

Com informações da Equatorial Piauí