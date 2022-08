Piauí registrou 12 mortes por dengue somente este ano, diz Sesapi

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou na manhã desta segunda-feira (29) o boletim epidemiológico com os números atualizados referentes às notificações de casos prováveis de dengue, Zika vírus e Chikungunya dentro do Piauí do início do ano até a última semana. Segundo os dados divulgados, somente este ano, já foram registrados 12 óbitos por dengue em quatro municípios piauienses.

O boletim ainda apresenta uma comparação com os dados do ano passado, durante o mesmo período decorrido. A respeito da dengue, os dados do boletim referente a 33ª semana epidemiológica apontam que em comparação com o mesmo período do ano passado, o estado do Piauí apresentou em 2022 um aumento de 677% na quantidade de notificações efetuadas pelos municípios.

Foto: Arquivo O Dia

Ao todo, foram 23.956 casos notificados em 207 municípios do estado do início do ano até agora, enquanto que em 2021 foram 3.083 notificações distribuídas em 106 cidades piauienses. Novo Santo Antônio; Wall Ferraz; Massapê do Piauí; Antônio Almeida e Patos do Piauí são os municípios que registraram a maior incidência de casos de janeiro até agora.

O boletim apresenta também os dados de Zika vírus notificados este ano. Segundo os números, o estado apresenta uma redução de 15,4% em relação ao mesmo período de 2021. São 11 notificações em quatro municípios em comparação a 13 notificações em sete municípios registrados em 2021. Não houve registro de óbitos em 2021 ou 2022 por zika vírus.



A respeito dos dados de Febre Chikungunya, o boletim apresenta que o estado ainda mostra um aumento em relação às notificações de casos do ano passado. São 8.539 notificações em 146 municípios em 2022 comparadas a 214 notificações em 28 municípios no ano de 2021, totalizando assim um aumento de 3.890,2% em relação ao ano passado.

Vila nova do Piauí; Simplício Mendes; Monsenhor Hipólito; Alagoinha do Piauí e Picos são os cinco municípios do estado que apresentam a maior incidência de casos prováveis de Febre Chikungunya por 100 mil habitantes. Em 2022 o estado já registrou 03 óbitos pela doença em 02 municípios, Jaicós e Teresina.

O Secretário de Estado da Saúde Neris Júnior reforça a importância da população continuar com as medidas de prevenção ao surgimento de novos criadouros dos mosquitos.

“Estamos analisando e mantendo contato com nossas cidades para tomarmos as melhores medidas e estratégias para reduzir os casos de dengue e chikungunya, nesse trabalho, o apoio da população é essencial, uma vez que a literatura mostra que mais de 70 % dos criadouros são identificados em ambientes domésticos, sendo assim, a limpeza de nossas casas é uma das melhores formas de combate ao mosquito”, reforça o secretário.