Piauí tem 10 casos confirmados de varíola dos macacos

O Piauí já possui um total de 10 casos confirmados de varíola dos macacos, segundo dados do Painel Epidemiológico Monkeypox – Piauí, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi). A doença foi diagnosticada no estado em nove homens e uma mulher com idades entre 20 e 49 anos.

A capital, Teresina, é a cidade que concentra o maior número de casos confirmados, oito ao todo. No litoral, Parnaíba confirmou um caso, assim como o município de Batalha, no Norte do Estado. A Sesapi constatou ainda outros dois casos prováveis da varíola. As vítimas apresentaram sintomas, mas não evoluíram para óbito.

Por outro lado, 54 casos suspeitos foram descartados após a realização dos testes estabelecidos nos protocolos do Ministério da Saúde. A autoridade de saúde do Piauí aguarda ainda os resultados de 55 pacientes que foram considerados suspeitos. Desde o início do aparecimento dos primeiros casos da varíola no país, os municípios do Piauí notificaram 121 casos.

“É de fundamental importância a população ficar atenta aos sinais e sintomas da doença, e procurar os serviços de saúde do município caso comece a detectar sintomas como febre, dor de cabeça, dor muscular e o surgimento de vesículas pelo corpo”, alertou Amélia Costa, coordenadora do Centro de Informações Estratégicas e Vigilância em Saúde do Piauí (CIEVS).

O primeiro caso da doença foi confirmado no Piauí no início do mês de agosto. O paciente era um homem de 46 anos natural do município de Batalha. Ele teve contato com uma pessoa vinda do exterior.

