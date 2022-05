Piauí tem 28 municípios em situação crítica para dengue

Um total de 28 municípios do Piauí estão em uma situação considerada crítica devido ao aumento dos casos de dengue nas últimas semanas, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi). A estimativa é que em comparação com o mesmo período do ano passado, o estado já apresenta crescimento de 500% de casos.

Leia também: Preço de repelentes varia de R$ 14 a R$ 55 após aumento de casos de dengue em Teresina

O avanço da doença no Piauí foi principal pauta de um encontro na quarta-feira (20/04) da governadora Regina Sousa com representantes da Associação Piauiense de Municípios (APPM) e da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) para o planejamento de ações de combate ao mosquito.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

O governo estudou a possibilidade da decretação de estado de emergência por conta da dengue, contudo, a governadora Regina Sousa descartou a medida ao defender que as ações preventivas serão capazes de estabilizar os números da doença.

“Nós temos 28 municípios em situação crítica, monitorados e o que a gente pediu aqui foi que se faça uma campanha de prevenção e de limpeza dessas municípios que estão em situação crítica para que se tenha mais atenção e fiquem de olho na prevenção, a Sesapi tem todo o equipamento e o material para fazer uma campanha, usar o fumacê caso seja necessário”, afirmou Regina Sousa.

Sarampo

O encontro tratou ainda sobre as suspeitas de casos de sarampo no Piauí, registrados no município de São Miguel do Tapuio, no Norte do estado. Ao todo, um adulto e uma criança de dois anos apresentaram sintomas da doenças na cidade. Para o superintendente de Atenção à Saúde e Municípios, Herlon Guimarães, os dois relatos são suficientes para que a vacinação seja incentivada.

“Já chamamos atenção também para o aparecimento de casos de sarampo em São Paulo, pelo menos três casos já confirmados e no nosso estado já estamos avaliando dois possíveis casos. Então, já chamamos a população para colocar o seu calendário vacinal em dia”, disse Herlon Guimarães.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no