Piauí tem alerta de chuvas para mais de 100 municípios; veja quais

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu, nesta segunda-feira (27), um alerta para chuvas intensas em mais de 120 municípios do Piauí. O aviso é válido para as regiões Centro-Norte, Norte e Sudoeste piauienses. Cidades como Altos, Picos, Parnaíba, Piripiri e Teresina devem ser afetadas pelos temporais.

Segundo o INMET, podem ocorrer chuvas entre 50 a 100 mm/dia. Devido ao acúmulo de chuva, há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios. O instituto orienta que as pessoas observem possíveis alterações nas encostas e que, em caso de inundação, protejam seus pertences em sacolas plásticas.

(Foto: Jailson Soares/O Dia)

De acordo com o climatologista Werton Costa, a previsão climática aponta para chuvas acima da média concentradas, principalmente, na faixa do Médio Parnaíba e Vale do Longá. O especialista aponta ainda que, no mês de Abril, existe um fator específico que faz com que as regiões norte e centro norte do estado tenham um maior volume de acumulados.

“Tradicionalmente, o mês de abril é o segundo mais chuvoso da quadra chuvosa - intervalo de 4 meses chuvosos começou em janeiro. Os volumes no próximo mês geralmente situam-se entre 200 ate 250 mm acumulados, porém existe uma geografia muito especifica de abril que é a concentração dos volumes chuvosos na faixa norte do estado, especificamente no norte e centro-norte, que alcança a faixa litorânea, Vale do Longá, área metropolitana de Teresina e o Médio Parnaíba”, explica Werton Costa.

Veja as cidades com alerta para chuvas:

Agricolândia

Água Branca

Alagoinha do Piauí

Alegrete do Piauí

Alto Longá

Altos

Amarante

Angical do Piauí

Aroazes

Arraial

Assunção do Piauí

Barra D'Alcântara

Barras

Barreiras do Piauí

Barro Duro

Batalha

Belém do Piauí

Beneditinos

Boa Hora

Bocaina

Bom Princípio do Piauí

Boqueirão do Piauí

Brasileira

Buriti dos Lopes

Buriti dos Montes

Cabeceiras do Piauí

Cajazeiras do Piauí

Cajueiro da Praia

Caldeirão Grande do Piauí

Campo Grande do Piauí

Campo Largo do Piauí

Campo Maior

Capitão de Campos

Caraúbas do Piauí

Castelo do Piauí

Caxingó

Cocal

Cocal de Telha

Cocal dos Alves

Coivaras

Curralinhos

Demerval Lobão

Dom Expedito Lopes

Domingos Mourão

Elesbão Veloso

Esperantina

Floriano

Francinópolis

Francisco Ayres

Francisco Macedo

Francisco Santos

Fronteiras

Geminiano

Guadalupe

Hugo Napoleão

Ilha Grande

Inhuma

Ipiranga do Piauí

Jaicós

Jardim do Mulato

Jatobá do Piauí

Joaquim Pires

Joca Marques

José de Freitas

Juazeiro do Piauí

Lagoa Alegre

Lagoa de São Francisco

Lagoa do Piauí

Lagoa do Sítio

Lagoinha do Piauí

Luís Correia

Luzilândia

Madeiro

Matias Olímpio

Miguel Alves

Miguel Leão

Milton Brandão

Monsenhor Gil

Monsenhor Hipólito

Morro do Chapéu do Piauí

Murici dos Portelas

Nazaré do Piauí

Nazária

Nossa Senhora de Nazaré

Nossa Senhora dos Remédios

Novo Santo Antônio

Oeiras

Olho D'Água do Piauí

Padre Marcos

Palmeirais

Paquetá

Parnaíba

Passagem Franca do Piauí

Pau D'Arco do Piauí

Pedro II

Picos

Piripiri

Porto

Porto Alegre do Piauí

Prata do Piauí

Regeneração

Santa Cruz dos Milagres

Santa Filomena

Santana do Piauí

Santa Rosa do Piauí

Santo Antônio de Lisboa

Santo Antônio dos Milagres

São Félix do Piauí

São Gonçalo do Piauí

São João da Canabrava

São João da Fronteira

São João da Serra

São João da Varjota

São João do Arraial

São José do Divino

São José do Piauí

São Julião

São Luis do Piauí

São Miguel da Baixa Grande

São Miguel do Tapuio

São Pedro do Piauí

Teresina

União

Valença do Piauí

Várzea Grande

Vila Nova do Piauí

