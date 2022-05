Piauí tem dois casos suspeitos de Sarampo; índice de vacinação está baixo, diz Sesapi

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), através do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) do Piauí, chama a atenção da população para a importância da vacinação das crianças contra o sarampo. Atualmente, o estado conta com dois casos suspeitos da doença em investigação, e o país já possui casos confirmados em São Paulo.



A Coordenadora de Epidemiologia da Sesapi e Coordenadora do CIEVS, Amélia Costa, destaca que até 2018 o Brasil não registrava casos da doença e que a baixa cobertura vacinal contra o sarampo é um dos motivos do registro de novos casos dentro do território nacional.

Foto: Arquivo/Agência Brasil

“Nós temos a notificação de dois casos suspeitos de sarampo no nosso estado e essa situação acende o alerta. Pedimos que os piauienses levem seus filhos para vacinarem com as duas doses e garantir assim a imunização completa, percebemos que muitas crianças só recebem a primeira dose e chamamos a atenção porque uma dose não é suficiente para garantir a imunização total”, destaca a epidemiologista.

As equipes do Cievs já estão atuando junto aos casos que estão sendo investigados dentro do estado. “Nos casos suspeitos temos uma criança de dois anos e uma pessoa adulta, ambos de São Miguel do Tapuio. Nossas equipes já mantiveram contato com o município e é necessária uma confirmação desses casos. Foi feito um bloqueio e coleta de material para concluir a investigação, além de uma vacinação de bloqueio nas proximidades dos locais onde os casos suspeitos residem”, explicou Amélia costa.

O Secretário de Estado da Saúde, Neris Júnior chama a atenção para a alta transmissibilidade da doença e também pede que a população piauiense leve suas crianças para se vacinar.

“O Sarampo é uma das doenças imunopreveníveis que tem grande índice de transmissibilidade e pode levar até mesmo ao óbito. Por causa disso precisamos ter em mente a importância da vacina para as nossas crianças. A cobertura em todo o Brasil está baixa e por isso precisamos da cooperação da nossa população que já tanto nos ajudou, levem nossas crianças para se vacinar”, disse o secretário.

São Miguel do Tapuio também investiga casos

Dois casos suspeitos de sarampo no município de São Miguel do Tapuio (a 226 km de Teresina). Os pacientes seriam uma criança de apenas dois anos e um adulto do sexo masculino. A criança é procedente do estado de São Paulo há cerca de seis meses e atualmente encontra-se em isolamento residencial.

De acordo com o órgão estadual de Saúde, a criança é residente de zona urbana no município e apresentou sintomas como febre, tosse e exantema (irritação avermelhada na pele) no dia 18 de março deste ano, e apresentando gânglios retroauricular e exantema crânio caudal no dia 23. Porém, somente no dia 01 de abril a criança foi levada à unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico e foi notificada pelo profissional como suspeita de sarampo.

