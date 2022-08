Piauí tem maior a queda no número de lojas da história em 2020, diz IBGE

Em 2020, o número de lojas comerciais no Piauí registrou a maior queda num único ano, desde que iniciou a série histórica em 2007. É o que informa a Pesquisa Anual de Comércio (PAC) do IBGE. A quantidade total de lojas comerciais reduziu de 20.482 em 2019 para 18.227 em 2020, uma redução de 11%.

A redução no quantitativo de lojas comerciais no Piauí restringiu-se, em 2020, exclusivamente ao setor varejista, que viu fechadas 2.535 unidades naquele ano, redução de 14,58% das lojas daquele segmento. Em 2019 haviam no estado 17.375 lojas comerciais varejistas, número que reduziu para 14.840 em 2020.

(Foto: Assis Fernandes/O DIA)



A queda ocorreu em razão da pandemia, que por conta do isolamento social atingiu as atividades econômicas como um todo. Na contramão do comércio varejista, o comércio por atacado no Piauí teve um crescimento de 120 lojas, aumento de 7,89%, e o comércio de veículos, peças e motocicletas registrou um aumento de 151 lojas, incremento de 10,2%.



Apesar da queda no quantitativo de lojas comerciais como um todo, houve um aumento nominal da receita bruta de revenda da ordem de R$ 4 bilhões, incremento de cerca de 11%, tendo passado de R$ 36,1 bilhões em 2019 para R$ 40,1 bilhões em 2020.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações do IBGE