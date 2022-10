Piauí tem pelo menos 14 pontos com risco “perigosíssimo” de incêndios, diz INMET

O Piauí tem pelo menos 14 pontos com risco “perigosíssimo” para incêndios. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e são referentes ao período entre 1º e 8 de outubro. Os pontos foram colhidos pelas estações nos municípios de: Piripiri, Campo Maior, Teresina, Castelo do Piauí, Angical do Piauí, Valença do Piauí, Oeiras, Picos, Uruçuí, Canto do Buriti, Bom Jesus, São Raimundo Nonato, Gilbués e Corrente.

Além das 14 cidades no Piauí, o levantamento do Inmet revela também que a cidade de Alto Parnaíba, no Maranhão, que fica na divisa com o território piauiense, está na lista de pontos com risco “perigosíssimo” para incêndios. A classificação varia entre “Nenhum”, “Fraco”, “Médio”, “Grande” e “Perigosíssimo”. Este índice de perigo fornece informação sobre a possibilidade de ocorrência de incêndios. Permite ainda a análise das condições de risco possibilitando a adoção de medidas preventivas mais eficazes e mais econômicas.

(Foto: Reprodução / INMET)

Os elementos observados (registrados) para obtenção do Índice de são a Temperatura do ar (T °C) as 13:00h local, (16:00 UTC) em inteiros e décimos de graus Celsius (°C); a Temperatura do Ponto de Orvalho (Td°C) as 13:00h local, (16:00 UTC) em inteiros e décimos de graus Celsius (°C); além da Precipitação total (mm) da observação de 12:00 UTC, em inteiros e décimos de milímetros e a Umidade Relativa do ar as 13:00h local (16 UTC) (%).

Mais dois municípios estão em situação de emergência

A Defesa Civil Nacional reconheceu a situação de emergência em mais duas cidades do Piauí. Os municípios de Coronel José Dias, na região de São Raimundo Nonato, e Jacobina do Piauí, próximo a Paulistana, entraram em estado emergencial devido a seca que afeta as duas regiões. As portarias com os reconhecimentos federais foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) da última semana.

