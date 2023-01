Piauí tem redução de 95,4% de notificações de casos de dengue

As notificações de casos de dengue reduziram 95,4% no Piauí. É o que aponta o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), referente à primeira semana de 2023. Os dados revelam uma redução de casos notificados e óbitos registrados em decorrência de arboviroses no Estado em comparação ao mesmo período de 2022..



Este ano, foram notificados quatro casos de dengue em Teresina, enquanto que em 2022 o Estado registrou 87 notificações em 19 cidades. O boletim também aponta uma redução de notificações relacionadas aos casos de Zika, onde, até o momento, não foram registradas ocorrências. No mesmo período de 2022, um caso foi notificado.



A Febre Chikungunya apresentou queda de 71,4% nas notificações de novos casos, sendo dois notificados em dois municípios, ao passo que em 2022 foram sete notificações da doença na primeira semana.



Durante a primeira semana epidemiológica de 2023, nenhuma das três arboviroses presentes no boletim apresentou registro de óbitos.



Ocimar Alencar, supervisor de entomologia da Sesapi, aponta que a redução dos casos é bem vinda, mas que a população precisa continuar atenta no enfrentamento ao mosquito vetor das doenças, uma vez que 80% dos criadouros de mosquitos são identificados em residências e suas áreas adjacentes.



“O primeiro boletim do ano trouxe redução de notificações para as três enfermidades, mas isso não pode resultar em um relaxamento das medidas de prevenção. Pedimos que a população siga com o monitoramento dentro de suas casas. Esse trabalho conjunto com o poder público, evitando o surgimento de criadouros, é essencial para a manutenção de poucos casos das doenças durante o ano”, explicou o supervisor.



