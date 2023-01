Piauí tem seis municípios inseridos no Mapa do Turismo Brasileiro; veja quais

Novos seis municípios piauienses foram inseridos no Mapa do Turismo Brasileiro, uma ferramenta que reúne cidades com real vocação turística ou que são impactados pelo setor de viagens. Ao total, o Piauí conta com 38 cidades incluídas no ranking, onde os municípios de Corrente, Currais, Coronel José Dias, Floriano, Barras e Santa Cruz dos Milagres foram incluídos recentemente.

Para o secretário estadual de turismo, Marcelo Costa, esse crescimento reforça a importância de realizar um trabalho integrado junto aos gestores municipais, de modo a estimular ações que promovam o nosso turismo dentro e fora do estado. “Vamos reforçar a importância da participação dos gestores municipais dentro desse processo e por isso, também disponibilizamos uma equipe para tirar todas as dúvidas relacionadas aos critérios exigidos para a inclusão dos municípios no Mapa do Turismo Brasileiro. Queremos ver ainda mais municípios inseridos e beneficiados diretamente com ações e recursos do Ministério do Turismo para ampliar o desenvolvimento da atividade turística”, pontua o gestor.

Das 5.568 cidades no Brasil, 2.940 estão inseridas no Mapa, segundo dados do Ministério do Turismo (MTur). De acordo com a interlocutora do Programa de Regionalização do Turismo (PRT), Alberita Nunes, estar presente no Mapa do Turismo traz uma série de benefícios, como fazer parte de políticas públicas, receber recursos para a realização de obras de infraestrutura e obter capacitação por meio da oferta de qualificação profissional.

“Agora ficou bem melhor para os municípios atualizarem o cadastro, pois com a alteração de atualização dos dados, o sistema fica aberto para a inserção destes. A ideia é que as prefeituras se organizem criando suas secretarias, seus conselhos municipais de Turismo e sensibilize o trade turístico para o cadastro no Cadastur, além de outras demandas que são critérios essenciais para o município fazer parte do Mapa do Turismo. O nosso intuito é aumentar ainda mais esse número”, frisa Alberita.

Veja quais são as 38 cidades piauienses incluídas no Mapa

Aventura e Mistério, com as cidades de Buriti dos Montes, Castelo do Piauí, Cocal, Juazeiro do Piauí, Pedro II, Piripiri;

Polo das Nascentes, onde estão inseridos os municípios de Bom Jesus, Corrente, Cristino Castro, Currais e Ribeiro Gonçalves.

Polo Costa Delta, que inclui as cidades de Bom Princípio, Cajueiro da Praia, Ilha Grande, Luís Correia e Parnaíba;

Polo das Origens, com as cidades de Coronel José Dias, São João do Piauí e São Raimundo Nonato.

Polo Histórico e Cultural, com as cidades de Acauã, Amarante, Belém do Piauí, Caridade do Piauí, Floriano, Francinópolis, Jaicós, Marcolândia, Oeiras, Padre Marcos, Pimenteiras, Regeneração e Valença;

Polo Teresina, onde estão as cidades de Água Branca, Barras, Beneditinos, José de Freitas, Santa Cruz dos Milagres e a capital.

Requisitos

Para fazer parte da plataforma, os municípios precisam atender alguns requisitos, como dispor de uma secretaria/departamento para o turismo; dispor de Lei Orçamentária; ter os prestadores de serviços turísticos de atividade obrigatória regulares no CADASTUR; ter o Conselho Municipal de Turismo ativo; e assinar um termo de compromisso com o Programa de Regionalização do Turismo (PRT) e preencher a aba referente a atividade turística dos municípios.

