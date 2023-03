Piauí terá escritórios em Portugal e Estônia para atrair investimentos

O governador Rafael Fonteles (PT) anunciou nesta sexta-feira (17) que o Piauí instalará escritórios em Portugal e Estônia na busca de investimento estrangeiro no estado. O chefe do Executivo comentou a expansão do Investe Piauí na Europa durante encontrou no Palácio de Karnak com representantes da empresa Cobra.

“Nesta primeira missão teremos dois escritórios internacionais. Será o escritório Internacional da Investe Piauí, em Lisboa, para tratar da atração de investimentos estrangeiros e o escritório de Talim, na Estônia, para tratar da atração de empresas de tecnologia para o Piauí”, disse.

Rafael Fonteles explicou que vai lançar, no dia 6 de abril, o Plano Estadual de Hidrogênio Verde, em Lisboa, Portugal, junto com todas as empresas parceiras e que implantaram seus projetos no Piauí. O presidente da Investe Piauí, Victor Hugo, disse que essa será uma oportunidade para que as empresas europeias conhecer o potencial do estado em projeto de hidrogênio verde.

REUNIÃO COM CÔNSUL DA FRANÇA

Na pauta econômica de atrair investimentos para o estado, Rafael Fonteles se reuniu nesta sexta-feira (17), no Palácio de Karnak, com o cônsul da França em Recife, Jérémie Faucon. Eles trataram sobre investimentos no turismo piauiense, tomando como referência a França, país destaque mundial na atração de turistas.

“A nossa ideia é realizar uma operação em conjunto com a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD). Dessa forma, a França, que reconhecidamente prioriza o turismo, vai ajudar o Piauí a criar várias rotas turísticas, que sejam ecológicas, sustentáveis e que incluam as comunidades locais”, disse o governador.

