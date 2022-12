Piauí terá seis feriados prolongados em 2023; veja

Uma boa notícia para quem gosta de viajar ou simplesmente ficar em casa descansando e curtindo preguiça. Em 2023, o Piauí terá seis feriados prolongados. Quatro deles estão no primeiro semestre e incluem o Carnaval, Semana Santa, Tiradentes e Dia do Trabalho. Os outros dois feriados prolongados serão somente no final do ano, no mês de dezembro, devido ao Dia de Nossa Senhora da Conceição e ao Natal.



O dia 01 de janeiro de 2023 cairá em domingo, não interferindo na rotina dos trabalhadores. Já o primeiro grande feriado prolongado será no Carnaval, que inicia no sábado (18) e segue até terça-feira (21). Lembrando que apenas o dia 21 é considerado feriado e que na Quarta-feira de Cinzas algumas empresas iniciam trabalham meio expediente neste dia.



A Semana Santa e o feriado de Tiradentes cairão na sexta-feira, dando aos piauienses três dias de descanso. Já o Dia do Trabalho será celebrado na segunda, também garantindo três dias de folga.



O Dia de Nossa Senhora da Conceição será celebrado na sexta-feira (08). Assim, os piauienses terão três dias de folga, assim como o Natal, que em 2023 será celebrado na segunda (25).



Confira a lista de feriados de 2023:



01 de janeiro (Domingo) - Confraternização Universal

21 de fevereiro (Terça-feira) - Carnaval

07 de abril (Sexta-feira) Paixão de Cristo

21 de abril (Sexta-feira) - Tiradentes

01 de maio (Segunda-feira) - Dia do Trabalho

08 de junho (Quinta-feira) - Corpus Christi

16 de agosto (Quarta-feira) - Aniversário de Teresina

07 de setembro (Quinta-feira) - Independência do Brasil

12 de outubro (Quinta-feira) - Nossa Sra. Aparecida - Padroeira do Brasil

19 de outubro (Quinta-feira) - Aniversário do Piauí

02 de novembro (Quinta-feira) - Finados

15 de novembro (Quarta-feira) - Proclamação da República

08 de dezembro (Sexta-feira) - Dia da Imaculada da Conceição

25 de dezembro (Segunda-feira) - Natal

