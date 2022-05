Piauí ultrapassa marca de 80% de crianças vacinadas contra Covid-19

O secretário de Estado da Saúde, Neris Júnior, comemorou os resultados da vacinação infantil no Piauí. Segundo dados do vacinômetro, registrados na manhã desta quinta-feira (28), 81,80% das crianças de 5 a11 anos do Piauí já receberam a primeira dose e 45,98% a segunda dose.

“É muito bom ver a vacinação dentro do estado avançando em todas as faixas etárias, principalmente em nossas crianças. Queremos melhorar ainda mais esses números, mas para isso precisamos da cooperação das pessoas em completar o seu ciclo vacinal. Para os adultos, pedimos que procurem e tomem até a dose de reforço e em respeito às crianças pedimos para que os pais garantam que elas recebam as duas doses da vacina. Somente assim, teremos nossa população protegida contra o vírus”, destacou Neris Júnior.

Foto: Divulgação

O secretário também comemorou os resultados que as taxas de vacinação vêm produzindo na saúde da população piauiense. Além da redução de casos graves desde o início dos trabalhos de vacinação, o estado está atualmente há 14 dias sem registrar óbitos.

“É mais importante ainda verificar que as vacinas possuem o resultado esperado e tem segurança para todas as pessoas que receberem as doses. Um exemplo desta segurança foi o relatório do Ministério da Saúde divulgado no último dia 26, que afirma que o Brasil não registrou nenhum óbito infantil por efeitos adversos da vacina”, reforçou o secretário.

O Ministério da saúde investigou 38 óbitos notificados por estados e municípios, mas todos foram descartados para efeitos da vacina. A vacinação de crianças de 05 a 11 anos teve início em dezembro de 2021.

Para dar mais celeridade à imunização infantil, o Piauí recebeu esta semana mais 40 mil doses de Pfizer pediátrica. As vacinas foram solicitadas pela coordenação de imunização da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) e já foram encaminhadas para os municípios para dar continuidade à imunização infantil no estado.

Através do então Secretário Florentino Neto, o Piauí foi o segundo estado brasileiro a protocolar uma solicitação junto a Anvisa, para a liberação da vacinação de crianças e adolescentes.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Sesapi