Piauí: urnas eletrônicas para as Eleições 2022 serão distribuídas na segunda (8)

A partir desta segunda-feira (08), o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI) iniciará a distribuição das mais de 10 mil urnas que serão utilizadas durante as eleições de 2022, que acontecem no dia 02 de outubro e 30 de outubro em caso de segundo turno. Desse total, 8.950 são urnas eletrônicas de votação e as outras 1.205 urnas são de contingência, utilizadas, em caso de necessidade.



No Piauí, há 3.379 locais de votação espalhados nos 224 municípios, sendo que 307 estão localizados em Teresina e os outros 3.072 estão no interior. Nesta primeira etapa de distribuição, serão encaminhadas um total de 677 urnas eletrônicas para os municípios de Paulistana, Jaicós, Padre Marcos, Simões, Fronteiras e Pio IX. Ainda no mesmo dia, serão transportadas mais 904 urnas para os municípios de Valença, Inhuma, Picos e Itainópolis.



Os caminhões e carros utilizados nessa atividade deverão percorrer cerca de 10.605 Km em todo o Piauí. Considerando-se as rotas de distribuição dos cartórios para os locais de votação na sede e nos termos judiciários esse valor sobe para mais de 108 mil quilômetros e chega a impressionantes 112.382 Km quando se reúne os dados das rotas de recolhimento de urnas dos locais de votação para os cartórios eleitorais.



Seções eleitorais

Em todo o Piauí são 10.649 seções eleitorais, sendo 8.950 seções efetivas, com urnas eletrônicas de votação e 1.699 seções agregadas, ou seja, seções com menos de 50 eleitores que funcionarão junto com outra seção maior, ambas usando uma mesma urna eletrônica para o recebimento dos votos.



Teresina conta com 1.676 seções eleitorais, incluídas duas seções para presas/presos provisórios e adolescentes internos e outras cinco seções para Voto em Trânsito, distribuídas em 307 locais de votação. Todas as seções eleitorais da Capital e do seu entorno utilizarão urnas eletrônicas do modelo mais recente, o de 2020.



Além desse modelo, serão utilizadas também, nessas Eleições Gerais de 2022, urnas modelos 2020, 2015, 2013, 2011, 2010 e 2009.



Com informações do TRE-PI