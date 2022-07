Piauí: vendas do varejo registram leve queda de 0,3% em maio de 2022, diz IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quarta-feira (13) o volume de vendas do comércio varejista em todo o país no mês de maio. No Brasil, este setor teve uma variação positiva de 0,1%, frente a abril, na série com ajuste sazonal. Foi o quinto mês consecutivo no campo positivo. Porém, o Piauí registrou uma pequena queda de -0,3% neste mês também na comparação com o mês anterior.

Porém, quando comparado maio de 2022 com maio de 2021, o comércio varejista registrou alta de 3,6%. Além do Piauí, outros estados registraram crescimento. As maiores altas foram nos estados de Sergipe (11,2%), Roraima (8,2%) e Tocantins (7,2%).

(FOTO: Ravena Rosa/Agência Brasil)



Considerando o comércio varejista ampliado, a variação entre maio de 2022 e maio de 2021 mostrou um recuo de 0,7% no Brasil, com resultados negativos em outras 11 das 27 unidades da Federação, com destaque para Amapá (-11,1%), Pernambuco (-10,9%) e Bahia (-6,6%).

Dados nacionais

Em maio, o comércio varejista brasileiro, na margem, apresenta estabilidade (0,1%) em relação a abril, registrando cinco meses consecutivos no campo positivo: 2,3% em janeiro, 1,4% em fevereiro, 1,4% em março e 0,8% em abril. Com isso, o patamar da série histórica ajustada sazonalmente está 6,0% acima do mínimo local, que foi em dezembro de 2021.

As principais influências sobre o varejo, em maio, vieram de Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria e Tecidos, vestuário e calçados, no lado positivo, e Móveis e eletrodomésticos e Outros artigos de uso pessoal e doméstico, no lado negativo.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no