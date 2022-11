Piauí volta a tornar obrigatório uso de máscara em locais fechados

O uso de máscaras em ambientes fechados no Piauí voltou a ser obrigatório. A medida foi determinada nesta segunda-feira (28/11) através de decreto assinado pela governadora Regina Sousa (PT), que ampliou as restrições de combate ao avanço da Covid-19.

O decreto estabelece em todo o Estado do Piauí o uso obrigatório de máscaras em espaços fechados, públicos ou privados. Por outro lado, a máscara seguirá facultativa em espaços abertos, com exceção de idosos e imunossuprimidos, para os quais o uso de máscaras permanece obrigatório em qualquer espaço.

Foto: Arquivo O Dia

O documento mantém ainda as obrigatoriedades que já estavam em andamento, como uso de máscara por motoristas, cobradores e passageiros do transporte coletivo; motoristas e passageiros de táxis e transporte por aplicativo; e unidades de saúde da rede pública e privada.

As farmácias e drogarias que comercializam autoteste para detecção de antígeno do SARS-CoV-2 ficam obrigadas a informar semanalmente a quantidade de testes vendidos, por meio de Nota Fiscal emitida pelo estabelecimento, à Diretoria de Vigilância Sanitária do estado do Piauí (DIVISA), em formulário disponibilizados na internet.

Para a decisão, o Governo do Estado levou em consideração o aumento de casos da doença no Piauí, as recomendações do Comitê de Operações Emergenciais (COE), assim como o boletim emitido pelo Comitê Científico do Consórcio Nordeste, que recomentou a renovação de medidas restritivas contra a Covid-19 devido a possiblidade de uma nova onda da doença.

