Piauiense de 15 anos morre afogada durante excursão no Rio São Francisco, na Bahia

Uma jovem piauiense de 15 anos identificada como Lunna Kaila Ferreira Ramos morreu afogada nas águas do Rio São Francisco na cidade de Casa Nova, região Norte do Estado da Bahia. O fato aconteceu neste domingo (09). Lunna estava em uma excursão com amigos quando o acidente aconteceu. Ela era natural do município de São Raimundo Nonato e estava a passeio no trecho conhecido como Dunas do Velho Chico.





Foto: Reprodução/Redes Sociais

A informação foi confirmada pela 25ª Companhia Independente da Polícia Militar baiana. De acordo com a PM, o socorro foi acionado pela Associação dos Barqueiros do Velho Chico. Lunna Kaila estava com um grupo de amigos tomando banho nas margens do rio quando foi arrastada pela correnteza para a parte mais funda. Dois amigos tentaram socorrê-la, mas acabaram se afogando.

Eles foram resgatados com vida por banhistas que perceberam a movimentação, mas Lunna Kaila acabou sendo levada pela força da correnteza. Seu corpo foi encontrado horas depois sem vida. Os sobreviventes foram levados pelo SAMU para o Hospital Municipal de Casa Nova.

A Prefeitura Municipal de São Raimundo Nonato, de onde Lunna Kaila era, se manifestou por meio das redes sociais sobre a fatalidade e lamentou a partida precoce da adolescente. “Somos solidários com os pais e familiares da jovem Lunna. Neste momento de dor, expressamos nossas condolências. Que a Luz e o Amor Divinos resplandeçam as almas de todos os que sofrem essa perda imensurável e os confortem e lhes dê serenidade para enfrentar uma tempestade tão grande”, disse a Prefeitura.

Não foram repassadas informações sobre o velório e sepultamento de Lunna Kaila.

