Piauiense envia carta ao Papa Francisco e é respondido: “um presente de Natal antecipado”

“Causou-me profunda sensibilidade ao tomar conhecimento através dos meios de comunicação a notícia de que o nosso amado Santo Padre vem sofrendo de dores sobre um dos joelhos...”. Foi com essas palavras que o Ismael Cândido de Santana teve a ousadia de encaminhar uma carta para o Papa Francisco, líder da Igreja Católica. De uma família muito devotada, a notícia da osteoartrite (artrose), que afetou um ligamento do joelho direito do Pontífice, preocupou o aposentado.

(Foto: Nathalia Amaral / O DIA)

Daí então, Seu Ismael não pensou duas vezes e escreveu uma carta contando a própria história. “Chegaram a anunciar a possibilidade de renúncia da condição de Papa, aí eu disse: ‘é a minha vez de entrar’. Escrevi uma carta dando como testemunho a minha fratura da Tíbia, jogando bola no seminário – eu era ponta-esquerda. Eu vou entrar nessa história com o meu humilde depoimento”, disse o católico.

Em celebrações recentes, Papa Francisco apareceu de cadeira de rodas. (Foto: Reprodução/ Vatican Media)



Devoto de Nossa Senhora de Fátima, São Francisco e São Miguel Arcanjo, Seu Ismael mandou a carta e ficou surpreso e feliz ao receber a resposta. “A carta-resposta eu recebi dois meses e quatro dias depois. Se fosse através da Anunciatura Apostólica até tinha sido mais rápido. Nós recebemos uma benção apostólica. Foi como se fosse um presente de natal antecipado”, celebrou.

A carta foi assinada da Secretaria de Estado do Vaticano e datada de 7 de setembro de 2022 dava o retorno ao Seu Ismael com as seguintes palavras:

“O Santo Padre viu com apreço as suas cartas, dos passados dias 6 e 31 de julho, com as quais Lhe exprimia preocupação pela sua saúde, sentimentos de estima e formulava votos pelos bons frutos espirituais do seu ministério de Pastor da Igreja de Cristo presente no mundo inteiro” dizia o escrito.

A carta enviada (à direita), e a recebida (à esquerda). (Foto: Nathalia Amaral / O DIA)

Atualmente, o quadro de saúde de Francisco tem apresentado melhoras. “Hoje o Papa está se reabilitando. Ele recebe orações do mundo inteiro, de todos os créditos. Com as orações e o tratamento da medicina tradicional, ele está melhorando. Esse meu pequeno gesto, creio que vai contribuir para a recuperação de Francisco”. Agora, ele quer ir mais longe na aproximação com o Papa. Junto à família, o aposentado planeja viajar até o Vaticano. " Se deus quiser, dará certo".

