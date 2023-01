Piauiense Valdir Junior vai presidir Associação Nacional da Indústria Cerâmica

A implantação de novas tecnologias na indústria cerâmica do país será um dos focos da gestão do piauiense Valdir Moraes Junior como presidente da Associação Nacional da Indústria Cerâmica (ANICER). Ele será o primeiro piauiense a comandar a instituição e chega com a experiência de representar a nível estadual o empresário do setor por duas vezes.

Em entrevista ao programa O Dia News, da O Dia Tv, nesta segunda-feira (16), Valdir apontou que os pequenos produtores terão um olhar atencioso na sua gestão. “Temos mais de 6 mil cerâmicos e grande parte são pequenos produtores. Nossa gestão vai ter um olhar para essas empresas porque elas necessitam de implantação de tecnologia, inovação. Temos que brigar por uma política de preço e uma política de financiamento com juros baixos”, disse.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Valdir Junior comentou que a pandemia afetou fortemente a indústria cerâmica, uma consequência dos prejuízos calculados pela construção civil. Ele explicou que a retomada ocorre de forma lenta devido o pleito eleitoral do ano passado, mas que o anúncio do retorno de programas de construção de casas populares anima o mercado.

“O mercado da construção foi muito afetado na pandemia. Nosso setor tem uma dependência muito grande de casas populares e tivemos um momento de retração nesse mercado. Estamos sofrendo com alta de custos, alta de juros. A nossa expectativa é que no segundo semestre, até pelas demonstrações de ministros de que terá aporte de R$ 10 bilhões para casa popular. É o que esperamos”, afirmou.

O novo presidente da ANICER aponta que a indústria de cerâmica do Piauí é referência para o Brasil pela postura de inovação e investimento em tecnologia do empresariado do setor, assim como a excelência na uma argila do Estado, que proporciona qualidade no produto final.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no