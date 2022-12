PIS-Pasep: calendário do abono salarial referente ao ano-base 2021 é aprovado; confira

Foi aprovada pelo Conselho do Fundo de Amparo do Trabalhador (Codefat), o calendário de pagamento do Abono Salarial de 2023, relativo ao ano-base 2021. A estimativa é que cerca de 23,6 milhões de trabalhadores recebam o abono salarial em 2023, com despesas na casa dos R$ 24,4 bilhões.

Segundo a normativa, o pagamento do Abono Salarial devido aos trabalhadores de empresas privadas, que integram o Programa de Integração Social (PIS), será efetuado pela Caixa Econômica Federal e aos trabalhadores da Administração Pública, que integram o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público do Abono Salarial (PASEP), pelo Banco do Brasil.

Para o pagamento do Abono na Caixa Econômica é considerado o mês de nascimento do trabalhador e para o pagamento do Abono no Banco do Brasil é considerado o dígito final do número de inscrição no PASEP.

As informações sobre os trabalhadores que têm direito ou não ao abono salarial poderão ser consultadas a partir do dia 5 de fevereiro de 2023 na carteira de trabalho digital ou no portal gov.br. Os trabalhadores com direito ao abono poderão conferir as informações do valor, data e banco de recebimento.



Confira o calendário de pagamento do PIS:

NASCIDO EM RECEBEM A PARTIR DE RECEBEM ATÉ JANEIRO 15 de fevereiro 28 de dezembro de 2023 FEVEREIRO 15 de fevereiro 28 de dezembro de 2023 MARÇO 15 de março 28 de dezembro de 2023 ABRIL 15 de março 28 de dezembro de 2023 MAIO 17 de abril 28 de dezembro de 2023 JUNHO 17 de abril 28 de dezembro de 2023 JULHO 15 de maio 28 de dezembro de 2023 AGOSTO 15 de maio 28 de dezembro de 2023 SETEMBRO 15 de junho 28 de dezembro de 2023 OUTUBRO 15 de junho 28 de dezembro de 2023 NOVEMBRO 17 de julho 28 de dezembro de 2023 DEZEMBRO 17 de julho 28 de dezembro de 2023

Confira o calendário de pagamento do Pasep:



FINAL DA INSCRIÇÃO RECEBEM A PARTIR DE RECEBEM ATÉ 0 15 de fevereiro 28 de dezembro de 2023 1 15 de março 28 de dezembro de 2023 2 17 de abril 28 de dezembro de 2023 3 17 de abril 28 de dezembro de 2023 4 15 de maio 28 de dezembro de 2023 5 15 de maio 28 de dezembro de 2023 6 15 de junho 28 de dezembro de 2023 7 15 de junho 28 de dezembro de 2023 8 17 de julho 28 de dezembro de 2023 9 17 de julho 28 de dezembro de 2023

