Polícia Federal realiza leilão online de veículos no próximo dia 31

A Superintendência Regional de Polícia Federal no Piauí informou, nesta quinta-feira (10), que irá realizar no próximo dia 31 de março um leilão de veículos online. De acordo com a PF, além dos veículos, outros bens também serão leiloados.

Foto: Divulgação/PF

O leilão será realizado exclusivamente pelo site: Leilão online 01/2022, exclusivamente pelo site: www.danielgarcialeiloes.com.br. Antes da realização do leilão, os interessados podem participar da visitação pública aos lotes, que ocorrerá somente durante os dias 29 e 30 de março de 2022, das 09:00 às 17:00h.

A visita ocorrerá onde os bens encontram-se depositados na Rua Mundinho Almeida S/N, Noivos, Teresina/PI, (ao lado da CGU).

Para participar da visitação pública é necessário agendamento prévio com o escritório do Leiloeiro, pelos telefones 0800-2787431 e (61) 99993-7395

