Polícia Militar do Piauí recebe motos de 800 cilindradas para patrulhamento

A Polícia Militar do Piauí recebeu nesta-segunda-feira 270 motocicletas para o patrulhamento ostensivo em Teresina e no interior do estado. A estimativa do comandado-geral é que os veículos cheguem nos 60 principais municípios do Piauí e possam afetar diretamente a sensação de segurança contra roubos e assaltos.

Dentre as motocicletas, 40 delas são BMW com 800 cilindradas. Elas serão destinadas para o Batalhão Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam), criado há dois meses. Para a aquisição dessas motos foram investidos R$ 3,3 milhões, sendo R$ 1 milhão de emenda individual indicada pelo deputado federal Fábio Abreu e R$ 2,3 milhões do Fundo Estadual de Segurança Pública (FESP). As outras 230 motocicletas possuem 300 cilindradas e custaram R$ 7 milhões do Tesouro Nacional.

Foto: Divulgação

A governadora Regina Sousa destacou que os recursos foram adquirido devido o empenho também dos deputados estaduais que decidiram por uma emenda coletiva para a segurança pública e anunciou que o Governo do Piauí vai comprar mais uma quantidade de motocicletas.

O Estado vai adquirir mais veículos com recursos do Tesouro Estadual para que esta ação seja expandida para as maiores cidades, além de Teresina, permitindo esse acompanhamento e o policiamento ostensivo nas ruas”, disse Regina Sousa.

Foto: Divulgação



Foto: Divulgação

Para o coronel Scheyvan Lopes, comandante-geral da PM, as motocicletas irão proporcionar mais agilidade e maior presença policial nas ruas. “Essas motos vão reforçar o policiamento ostensivo, incrementando a capilaridade e aumentando a presença da polícia nas ruas, permitindo um policiamento inteligente, com técnica e eficácia’, disse.

