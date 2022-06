Polícia Militar do Piauí vai receber 270 novas viaturas do Governo do Estado

A Polícia Militar do Piauí passará a contar com 270 novas viaturas para o combate à criminalidade. A nova frota será composta por 230 motocicletas 300 cilindradas e 40 motos 800 cilindradas. O investimento supera R$ 10,4 milhões, recursos oriundos do PRO Piauí Segurança (Tesouro Estadual), do Fundo Estadual da Segurança Pública (Fesp) e emendas parlamentares.

A aposta no motopatrulhamento faz parte da estratégia de combate aos pequenos roubos que incomodam a população. As vítimas normalmente são pedestres e usuários do sistema de transporte coletivo que aguardam ônibus nas paradas. As motos conseguem chegar onde as demais viaturas não alcançam durante as perseguições a criminosos.

Na próxima segunda-feira (6), às 11h30, no Quartel do Comando Geral, a governadora Regina Sousa fará a entrega oficial dos veículos. “São motocicletas mais potentes que dão maior suporte e robustez. De início vamos contemplar 60 cidades. Posteriormente, na segunda etapa, com a renovação da frota, iremos atingir mais 80 cidades”, explicou o Coronel Scheyvan Lopes, Comandante Geral da PM-PI.

As motos serão distribuídas na capital e cidades do interior do Piauí. Floriano já recebeu nove viaturas nesta sexta-feira (3). O objetivo é dar mais flexibilidade ao policiamento. “Em Teresina, por exemplo, a ideia do comandante é formar um grupo grande de motopatrulhamento com a Rocam, que é uma unidade especializada. Fizemos treinamento de policiais e vamos para a implementação”, complementou o Secretário de Segurança, Coronel Rubens Pereira.

