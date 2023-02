Policial é baleado próximo a Central de Flagrantes de Teresina

Um policial militar foi baleado na tarde desta quinta-feira (2) durante uma abordagem de criminosos nas proximidades da Central de Flagrantes, na região Centro Sul de Teresina. O policial foi atingido na panturrilha, deu entrada em uma unidade de saúde e apresentou complicações.

De acordo com o tenente Vilson, do 1º Batalhão da Polícia Militar (BPM), não foi possível ouvir o policial para entender como ocorreu a ação dos criminosos, já que o homem se encontra sedado no Hospital Santa Maria, no centro da capital.

Foto: Chico Filho / O Dia

“O policial se dirigia de sua residência quando foi baleado na panturrilha. Ao ser alvejado, ele pegou a moto e se dirigiu até o Hospital Santa Maria para ser medicado. Mas quando chegamos aqui o mesmo apresentou um piora e está sedado”, disse.

O tenente comentou ainda que o policial estava à paisana em uma rotina particular. Ele explicou que ainda não é possível saber se o pm reagiu a abordagem. O 1º BPM direcionou guarnições para a área para tentar localizar os suspeitos.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações de Chico Filho